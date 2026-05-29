Portugal se adhiere al Tratado de Neutralidad del canal de Panamá

El Gobierno panameño sostuvo que este respaldo fortalece tanto la industria marítima internacional como los lazos históricos de amistad y cooperación entre Panamá y Portugal.

Ciudad de Panamá/El Gobierno de Panamá agradeció oficialmente a Portugal por su adhesión al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del canal de Panamá, destacando la decisión como un respaldo al papel estratégico de la vía interoceánica para el comercio mundial y la estabilidad marítima internacional.

A través de una nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, expresó el “más profundo agradecimiento” al Gobierno y al pueblo portugués por sumarse al acuerdo que garantiza la neutralidad permanente del Canal.

En el documento, Panamá señaló que la decisión soberana de Portugal representa una “valiosa manifestación de confianza” en el Canal de Panamá como ruta clave para el comercio global, además de reforzar los principios del derecho internacional, la libertad de navegación y la cooperación pacífica entre las naciones.

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La Cancillería panameña destacó que, en medio de los actuales desafíos geopolíticos, económicos y comerciales a nivel global, la adhesión portuguesa adquiere una relevancia aún mayor al reafirmar el compromiso internacional con la estabilidad del sistema marítimo y la seguridad del comercio mundial.

Asimismo, el Gobierno panameño sostuvo que este respaldo fortalece tanto la industria marítima internacional como los lazos históricos de amistad, respeto y cooperación entre Panamá y Portugal.

“El pueblo y el Gobierno panameños valoran profundamente este gesto de amistad y confianza de Portugal”, expresa la misiva.

La adhesión al Tratado de Neutralidad implica el reconocimiento y respaldo al régimen que mantiene abierto y seguro el Canal de Panamá para el tránsito pacífico de las naciones del mundo.