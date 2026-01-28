Foro Económico 2026: Presidente Lula da Silva respalda la neutralidad del canal de Panamá

Lula insistió en que la única “guerra” que debe librar la región es contra el hambre, la desigualdad y la exclusión social , y que las verdaderas herramientas para lograrlo son la inversión, la cooperación, la transferencia tecnológica y el comercio justo .

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles 27 de enero que la integración regional en materia de infraestructura no tiene ideología, razón por la cual Brasil defiende la neutralidad del canal de Panamá, al que calificó como una vía administrada de forma eficiente, segura y sin discriminación desde hace casi tres décadas.

Las declaraciones fueron realizadas durante su intervención en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, un encuentro que reúne en Panamá a jefes de Estado, líderes políticos y representantes del sector económico regional para debatir sobre desarrollo, inversiones, innovación y sostenibilidad.

Lula agradeció la invitación del presidente panameño, José Raúl Mulino, y destacó el valor simbólico de Panamá como punto de encuentro regional, al recordar que el istmo ha sido históricamente un eje de conexión entre el Atlántico y el Pacífico, así como escenario del Congreso Anfictiónico de 1826, considerado uno de los primeros intentos de integración continental.

En su discurso, el mandatario brasileño advirtió que América Latina y el Caribe atraviesan uno de sus momentos de mayor retroceso en materia de integración, marcado por divisiones ideológicas, falta de coordinación regional y el debilitamiento de mecanismos multilaterales. A su juicio, estas fracturas han impedido una respuesta conjunta frente a desafíos como la pandemia, el crimen transnacional y el cambio climático.

“Seguir divididos nos hará a todos más frágiles”, sostuvo Lula, al tiempo que hizo un llamado a adoptar un enfoque pragmático, capaz de superar diferencias políticas y construir alianzas basadas en intereses comunes. Señaló que la integración posible para la región debe sustentarse en la pluralidad, el respeto a las distintas visiones y la cooperación efectiva.

El presidente brasileño subrayó que la región cuenta con activos estratégicos clave, entre ellos un vasto potencial energético, abundantes recursos naturales, la mayor biodiversidad del planeta, reservas de agua dulce y un mercado de más de 660 millones de personas. Estos elementos —dijo— deben convertirse en la base para una inserción competitiva de América Latina en el nuevo orden global.

Lula destacó además, los avances económicos y sociales de Brasil en los últimos años, resaltando el crecimiento sostenido, la reducción de la pobreza, el control de la inflación y el liderazgo del país en la economía verde, con una matriz eléctrica compuesta en un 90% por fuentes renovables. También mencionó la ampliación de acuerdos comerciales del Mercosur con distintos bloques y países, así como el impulso a corredores de infraestructura regional.

En ese contexto, volvió a poner énfasis en el papel del Canal de Panamá como infraestructura estratégica para el comercio regional y global, reiterando que su neutralidad y gestión eficiente son fundamentales para el desarrollo de América Latina y el Caribe.

Al cierre de su intervención, Lula insistió en que la única “guerra” que debe librar la región es contra el hambre, la desigualdad y la exclusión social, y que las verdaderas herramientas para lograrlo son la inversión, la cooperación, la transferencia tecnológica y el comercio justo. “Ningún país resolverá solo sus problemas. El futuro de América Latina depende de nuestra voluntad de trabajar juntos”, concluyó.