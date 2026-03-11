Elección del defensor del Pueblo: Comisión de Gobierno recibirá documentos desde el 18 de marzo

Los interesados contarán con tres días hábiles para presentar la documentación requerida conforme a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución y la Ley 504 de 2025 .

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inició el proceso para seleccionar al próximo defensor del Pueblo para el periodo 2026-2031, al aprobar el calendario para la recepción y evaluación de las postulaciones de los aspirantes.

De acuerdo con lo aprobado, las hojas de vida y demás documentos de quienes aspiren al cargo serán recibidos entre el 18 y el 20 de marzo, por lo que los interesados contarán con tres días hábiles para presentar la documentación requerida conforme a lo establecido en el artículo 130 de la Constitución y la Ley 504 de 2025.

Como parte del proceso, la vacante será divulgada durante dos días consecutivos en los medios digitales y en la televisión de la Asamblea Nacional los días 12 y 13 de marzo.

Posteriormente, se habilitará el periodo de recepción de documentos para los aspirantes los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de marzo.

Una vez culminada esta etapa, el equipo técnico y asesor de la Comisión de Gobierno revisará y evaluará la documentación presentada. Los nombres de quienes cumplan con los requisitos establecidos serán publicados en los medios digitales y en la televisión de la Asamblea durante dos días hábiles, el 23 y 24 de marzo.

Tras esa publicación, se abrirá un periodo para que la ciudadanía pueda presentar objeciones a las candidaturas los días 25 y 26 de marzo.

Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, además de presentar una carta de postulación con una extensión mínima de una página en la que expongan los argumentos por los que consideran que deben ser escogidos para ocupar el cargo.

Entre los documentos requeridos, a parte de lo que establece la normativa, los aspirantes deben entregar certificados de nacimiento timbrados y copia autenticada de la cédula y certificaciones que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y políticos, hojas de vida, entre otros.

Una vez concluido el proceso de evaluación, la Comisión de Gobierno convocará una sesión para aprobar el informe que será presentado ante el pleno de la Asamblea Nacional, instancia que tendrá la responsabilidad de elegir al nuevo defensor del Pueblo mediante votación por mayoría.

Al actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, ha confirmado que aspira a la reelección.