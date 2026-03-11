Sociedad civil pide aplicar ley de brazaletes en casos de violencia doméstica

Actualmente en Panamá no existe ningún agresor que esté utilizando brazalete electrónico como parte de estas medidas de protección.

Ciudad de Panamá/Un grupo de representantes de la sociedad civil se reunió la tarde de este miércoles con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, para expresar su preocupación por la falta de aplicación de los brazaletes duales como medida de protección para víctimas de violencia doméstica en Panamá.

Durante el encuentro, la exdirectora del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nelly Herrera, señaló que existe una mala interpretación de la Ley 82 de 2013, normativa que establece medidas de protección para mujeres víctimas de violencia.

Herrera explicó que uno de los principales problemas es que las medidas cautelares relacionadas con los brazaletes están siendo manejadas desde el Ministerio de Gobierno, cuando, según el espíritu de la ley, deberían estar bajo la competencia del Ministerio de Seguridad Pública.

“Nosotros le hemos explicado al señor ministro que ha habido una mala interpretación de la ley, en cuanto a tener una medida de protección en el Ministerio de Gobierno que es el encargado de proteger las medidas cautelares. Las medidas que se le brindan a las mujeres víctimas de violencia son medidas de protección, por lo tanto deberían estar, como lo establece el espíritu de la Ley 82, dentro del Ministerio de Seguridad, donde además hay una oficina especializada en materia de atención a la violencia de género que le dé el acompañamiento”, indicó Herrera.

La exdirectora del Inamu también expresó preocupación porque, según afirmó, actualmente en Panamá no existe ningún agresor que esté utilizando brazalete electrónico como parte de estas medidas de protección.

Además, advirtió que continúan registrándose casos de mujeres asesinadas pese a contar con boletas de protección, lo que, a su juicio, evidencia la necesidad de revisar la aplicación de la normativa y la interpretación que se está realizando desde las instituciones responsables.

De acuerdo con cifras mencionadas durante el encuentro, Panamá cerró el año 2025 con 20 feminicidios registrados a nivel nacional. Asimismo, las tentativas de feminicidio pasaron de nueve a 18 casos, lo que representa un incremento del 100% en solo un año.

Con información de Yamy Rivas