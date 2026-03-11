Director de la Caja de Seguro Social afirma que disminuyó la cifra de asegurados en el 2025

Dino Mon indicó que la incorporación de nuevos asegurados disminuyó respecto a 2024, al igual que la cifra de asegurados activos que dejaron de pagar sus cuotas.

Ciudad de Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión de la entidad correspondiente al año 2025, y señaló que al cierre del año pasado se cubría a 2.8 millones de personas, incluyendo asegurados activos, dependientes y pensionados, frente a 1.7 millones de panameños no asegurados.

Por otra parte, Mon indicó que la incorporación de nuevos asegurados disminuyó respecto a 2024, al igual que la cifra de asegurados activos que dejaron de pagar sus cuotas. El funcionario agregó que este comportamiento refleja una reducción en la creación de empleos durante el año pasado.

"Se generaron menos empleos que el año pasado", afirmó Dino Mon. "Es decir, cubrimos las nuevas vacantes, pero con los nuevos ingresos no logramos frenar, por supuesto, las salidas en el año. En principio, se perdieron 16,000 nuevos empleos".

El director de la CSS explicó el cálculo: "Si teníamos 10,000 nuevos empleos en el 2024 y tenemos menos 6,000 en el 2025, perdimos 6,000 y perdimos los 10,000. Entonces, la suma de los dos es lo que tenemos efectivamente como cambio".

En cuanto a la situación financiera de la institución, Mon destacó: "Es algo muy interesante, tiene mucho sentido con lo que ha pasado económicamente, porque estamos viviendo un momento de recuperación interesante. Pero tenemos que decir la verdad: la Caja sí ha recibido, obviamente, una cantidad de ingresos un poquito menor a lo que esperaba".