Semana Santa Internacional en el Casco Antiguo: Siguen los preparativos y realizan enevtos para recaudar de fondos

Se llevó a cabo una actividad de recaudación de fondos en la Casa de la Municipalidad, donde asistentes disfrutaron de una noche de vinos y quesos para apoyar la logística de las celebraciones.

Ciudad de Panamá/La Iglesia Católica ultima detalles para la Semana Santa Internacional que se realizará desde el Casco Antiguo de la ciudad de Panamá, con actividades en más de cinco iglesias históricas y una programación especial que espera la llegada de turistas religiosos de diferentes partes del mundo.

En este marco, se llevó a cabo una actividad de recaudación de fondos en la Casa de la Municipalidad, donde asistentes disfrutaron de una noche de vinos y quesos para apoyar la logística de las celebraciones.

Fray Javier Mañas explicó que, como toda gran celebración, los preparativos requieren organización y trabajo en equipo. "Siempre que vamos a celebrar a lo grande, nos reunimos, nos preparamos y vamos desarrollando todas esas actividades para que tengan el deseado término", manifestó.

El fraile Mañas destacó que el objetivo central es "celebrar la Semana Santa con intensidad y que toda esa celebración nos adentre en ese misterio de fe que es centrar nuestra vida en Jesucristo".

Sobre la participación esperada, Fray Javier precisó que existen varias realidades: quienes visitan, quienes colaboran y quienes participan activamente. "Este año, por ejemplo, de Costaleros —aquellos que llevan las andas— hay más de 1,000 personas inscritas para poder llevar a término este trabajo importante", añadió.

TVN Media transmitirá en vivo

La cobertura mediática será clave para llevar la experiencia a quienes no puedan estar presentes. TVN Media se suma a la celebración con una programación especial de 7 días, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Pascua.

Luis Mouynes, gerente general de TVN Media, expresó su orgullo por la alianza: "Realmente esto se ha convertido en algo mucho más grande que solo las iglesias, sino algo cultural, una promoción turística espectacular de Panamá".

El ejecutivo reveló que "solo el año pasado tuvimos más de 1.5 millones de personas que vieron nuestros videos y la cobertura por YouTube". Este año, se transmitirán en vivo las procesiones con las andas, "que realmente son únicas en el mundo".

Mouynes invitó al público a vivir la experiencia presencial: "Invitamos a que la gente venga y tenga la experiencia de lo que ocurre aquí en el Casco, pero también cubrimos a todas las personas que no pueden venir".

La cronología de actividades se extiende desde el Viernes de Dolores, 27 de marzo, hasta el Domingo de Pascua o Resurrección, 5 de abril. Durante estos días, el Casco Antiguo será escenario de procesiones, celebraciones litúrgicas y manifestaciones culturales que combinan fe, tradición y turismo.

Toda la programación de la Semana Santa en el Casco Antiguo podrá seguirse a través de las pantallas de TVN Media y sus plataformas digitales, garantizando que miles de personas, locales y extranjeras, puedan acompañar la pasión, muerte y resurrección de Jesús desde cualquier lugar.