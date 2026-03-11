Caja de Seguro Social atribuye desabastecimiento de algunos medicamentos a robos dentro de la institución

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Mon explicó que ya se han interpuesto las denuncias correspondientes para que las autoridades investiguen estos hechos.

Ciudad de Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, aseguró que el desabastecimiento de algunos medicamentos en farmacias de la institución se debe, en parte, a robos que se han registrado dentro de la entidad y en los que estarían involucrados varios funcionarios.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, Mon explicó que ya se han interpuesto las denuncias correspondientes para que las autoridades investiguen estos hechos.

El funcionario indicó que la institución había realizado análisis previos para garantizar el abastecimiento de medicamentos durante 2026, sin embargo, no se contempló el impacto que tendrían los robos registrados en los inventarios.

“Tengo que serles honesto, se nos fue de las manos algo este año. Nosotros hicimos todo el análisis de intendencia para saber cómo tener el 2026 abastecido, pero no contamos con la cantidad de robos que iba a haber dentro de la institución. Ya todo el mundo vio lo que pasó en Chiriquí, que lo hicimos público. Mucho de esto no lo hacemos público, donde las bolsas de medicamentos se tiraban a la basura y esto es un tema con el que tenemos que luchar”, indicó Mon.

El director de la CSS reconoció además que desde hace más de dos semanas algunas farmacias de la institución no cuentan con medicamentos básicos, por lo que se han iniciado procesos de corrección debido a que los inventarios estaban siendo alterados.

Según explicó, los medicamentos más demandados suelen ser los primeros en desaparecer de las farmacias, como ocurrió recientemente con el ácido hialurónico.

“Los medicamentos más sentidos son los primeros que se pierden. El ácido hialurónico no había, pero cuando vemos las estimaciones compramos lo necesario. La pregunta es por qué no tenemos, por qué se nos desabasteció antes de que estos procesos de licitación pudieran nuevamente abastecer”, señaló.

De acuerdo con cifras de la CSS, el abastecimiento en las farmacias de las unidades ejecutoras pasó de 94% en 2024 a 96% en 2025. No obstante, Mon indicó que durante 2026 la disponibilidad se ha visto impactada por el robo de medicamentos que ha afectado los inventarios de la institución.

Con información de María De Gracia