Caja de Seguro Social reduce en más de $37 millones el costo de compra de medicamentos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) ejecutó tres actos de compra de medicamentos regulares, crónicos e intrahospitalarios, con los que produjo la reducción del costo estimado inicial de $229.8 millones a una adjudicación final de $192.4 millones, lo que representa un ahorro total de $37.4 millones para la institución.

La reducción en el gasto se dio en el marco de una estrategia orientada a optimizar los procesos de adquisición y garantizar el abastecimiento oportuno de fármacos esenciales para la red de salud pública.

El proceso se desarrolló bajo los lineamientos del Decreto Ejecutivo No. 12 del 25 de junio de 2025, una normativa que impulsa economías de escala, promueve la libre competencia, refuerza los estándares de calidad y habilita el reconocimiento automático del registro sanitario de medicamentos fabricados y aprobados en países con autoridades reguladoras avaladas por la Organización Mundial de la Salud (WLA).

Las adquisiciones incluyeron medicamentos clave para el tratamiento del VIH, enfermedades crónicas y degenerativas, así como otros fármacos de alta demanda hospitalaria, lo que permitirá garantizar la continuidad de tratamientos a miles de pacientes en todo el país.

El director general de la CSS, Dino Mon, señaló que los recursos ahorrados serán reinvertidos en áreas prioritarias del sistema de salud, entre ellas la modernización del sistema de citas médicas, con el objetivo de reducir significativamente la mora para 2026.

Asimismo, detalló que los fondos permitirán incorporar más personal, fortalecer el uso de la telemedicina, optimizar procesos internos y desarrollar una plataforma tecnológica más eficiente y accesible, además de impulsar proyectos médico-científicos destinados a evaluar la efectividad de medicamentos de uso prolongado en pacientes con enfermedades crónicas.