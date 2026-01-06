Tasa de desempleo cerró 2025 con un 9.5% en Panamá, según estimaciones oficiales

A esta cifra se suman efectos colaterales en sectores estratégicos como el turismo, la logística y el comercio, lo que terminó de complicar un mercado laboral que ya venía resentido por crisis acumuladas en los últimos años y por un entorno de incertidumbre que frenó nuevas inversiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La tasa de desempleo en Panamá cerró el año 2025 en 9.5%, con la posibilidad de escalar hasta el 10%, impulsada principalmente por el impacto directo de las diversas situaciones registradas en la provincia de Bocas del Toro, que generaron la pérdida aproximada de 7,000 empleos, de acuerdo con estimaciones oficiales del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, indicó que a esta cifra se suman efectos indirectos en sectores estratégicos como el turismo, la logística y el comercio, lo que terminó de complicar un mercado laboral que ya venía resentido por varias crisis acumuladas en los últimos años y por un entorno de incertidumbre que frenó nuevas inversiones.

Agregó que, si bien la entidad no genera estadísticas oficiales de desempleo, las contrataciones registradas mostraron un comportamiento irregular a lo largo del año pasado. Durante el primer cuatrimestre de 2025, previo a las protestas sociales, las contrataciones crecieron más de 31%, una señal alentadora que, sin embargo, indica que se revirtió con una caída de hasta 8% conforme se intensificaron los conflictos. Pese a ello, el año cerró con una recuperación impulsada por la temporada de fin de año.

Jóvenes, los más afectados

La ministra Muñoz señaló que los jóvenes continúan siendo uno de los grupos más afectados por el desempleo, aunque destacó avances en programas de inserción laboral. Según datos oficiales, más de 1.400 jóvenes lograron acceder a su primer empleo, mientras que se impartieron más de 6 mil capacitaciones laborales durante el año.

Asimismo, al cierre de 2025 se registraron 284.125 contratos laborales, de los cuales 71.798 fueron indefinidos, lo que representa un incremento significativo frente a años anteriores, dominados por contratos temporales y por obra determinada.

Más allá de las cifras, la percepción ciudadana refleja un panorama complejo, sobre todo para personas mayores de 40 años, quienes aseguran enfrentar mayores barreras para reinsertarse en el mercado laboral.

Diversos panameños consultados por este medio coincidieron en que la falta de oportunidades formales ha empujado a un aumento del empleo informal, como alternativa para sostener a sus familias.

Obras públicas y expectativas para 2026

De cara a 2026, el Gobierno apuesta a la inversión en infraestructura como uno de los principales motores para la generación de empleo, tanto directo como indirecto. Proyectos anunciados recientemente buscan activar la economía y dinamizar sectores como la construcción, que tiene un efecto multiplicador sobre pequeñas y medianas empresas.

Entre las iniciativas destacadas figura el programa “Más Territorio, Más Empleo”, que pretende llevar la bolsa de empleo directamente a las comunidades, sobre todo a aquellas con limitado acceso a herramientas digitales.

La ministra Muñoz también destacó programas orientados a la inclusión laboral, como "Aula Talento Sin Barreras", que permitió la inserción de más de 400 personas con discapacidad en el mercado laboral, así como una propuesta en desarrollo para brindar una segunda oportunidad a personas desempleadas mayores de 40 años, muchas de ellas afectadas por la pandemia y el cierre de grandes proyectos.