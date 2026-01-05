Miles de clientes verán ajustes en su factura eléctrica a partir del 1 de enero, según autoridades

Según explicó Jorge Billingslea, director nacional de Electricidad de la ASEP, la actualización tarifaria es un proceso semestral y regulado, mediante el cual se reconocen los costos reales del servicio eléctrico, que se dividen en generación (66%), distribución (30%) y transmisión (4%).

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir del 1 de enero, un grupo de clientes de dos empresas distribuidoras de energía eléctrica en Panamá comenzó a notar ajustes en su factura mensual, como resultado del nuevo pliego tarifario aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Según explicó Jorge Billingslea, director nacional de Electricidad de la ASEP, la actualización tarifaria es un proceso semestral y regulado, mediante el cual se reconocen los costos reales del servicio eléctrico, que se dividen en generación (66%), distribución (30%) y transmisión (4%). La mayoría de los clientes residenciales con consumos iguales o inferiores a 300 kilovatios-hora (kWh) continúan bajo el Fondo de Estabilización Tarifaria, lo que permite que mantengan precios similares a los vigentes desde 2015.

Para este primer semestre de 2026, el Estado destinará cerca de $45 millones a este fondo, con el fin de evitar incrementos en las facturas de los usuarios de menor consumo. En el occidente del país, la totalidad de los clientes de Edechi no experimentará variaciones en sus facturas, independientemente de su nivel de consumo, gracias al Fondo Tarifario de Occidente, que cubrirá unos $30 millones en subsidios durante este semestre.

¿Quiénes sí sentirán el ajuste?

El ajuste impactará principalmente a usuarios con consumos superiores a los 300 kWh, quienes dejarán de recibir el subsidio extraordinario aplicado por el Gobierno para mitigar los efectos de la suspensión tarifaria ordenada por la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2024.

En ningún caso se prevé que el aumento supere el 5%, aclaró el funcionario. Uno de los puntos que más inquietud genera entre los usuarios es el salto en la factura al sobrepasar ligeramente el umbral de los 300 kWh.

El funcionario explicó que al consumir 301 kWh se pierde automáticamente el beneficio del fondo de estabilización, lo que provoca que los primeros 300 kWh se facturen a una tarifa subsidiada y el excedente a un precio más alto.

Ejemplos prácticos:

ENSA : Un cliente que consumía 350 kWh y pagaba 70,85 dólares pasará a pagar alrededor de $73,00 .

: Un cliente que consumía y pagaba pasará a pagar . Edemet: una factura que era de $60,64 podría subir a $62,13.

En contraste, los clientes que se mantienen por debajo de los 300 kWh suelen pagar facturas que no superan los $40, sin cambios en el nuevo semestre. Desde la ASEP reiteraron la importancia de implementar medidas de eficiencia energética, como el uso racional de aires acondicionados, electrodomésticos eficientes y hábitos de consumo responsables.

¿Por qué se revisan las tarifas?

Billingslea explicó que el mercado eléctrico es dinámico, y que los costos de generación dependen de múltiples factores, como precios de combustibles, producción hidroeléctrica, generación eólica y fotovoltaica, además de los costos de transmisión y distribución, que se ajustan parcialmente al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La tarifa eléctrica es costo-reflectiva, es decir, reconoce los costos reales del servicio para garantizar su sostenibilidad. Añadió que, paralelamente a la revisión tarifaria, se han reforzado las fiscalizaciones y sanciones por deficiencias en el servicio. Solo en 2025, la ASEP reportó:

Más de 10.000 kilómetros de redes inspeccionadas

2.000 fiscalizaciones

73.000 luminarias revisadas

6.000 luminarias reparadas

12.000 nuevas luminarias instaladas

El objetivo, subrayó, es que el cliente perciba una calidad de servicio acorde con lo que paga.