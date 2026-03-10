Ejecutivo devuelve objetado a la Asamblea el proyecto que buscaba ampliar horarios en centros de salud

Boyd propuso que se escoja cuáles serían los centros de salud prioritarios, ya que no todos tienen que estar abiertos las 24 horas.

Ciudad de Panamá/El Órgano Ejecutivo devolvió objetado a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que buscaba extender los horarios de atención en los centros de salud y en los MINSA-CAPSI, una iniciativa presentada por el diputado Betserai Richard.

El propio diputado Richard confirmó que ya había recibido el documento en donde se objetaba por parte del Ejecutivo este proyecto de ley.

"Algunos de los argumentos por los cuales fue objetado incluso habían sido recomendaciones por parte del equipo del Ministerio de Salud que había participado tanto en la comisión en donde se le dio el primer debate como en el pleno de la Asamblea", expresó Richards.

Richard manifestó su desacuerdo con la decisión: "Ustedes están igual al gobierno anterior, o sea, con todo respeto, con todo el esfuerzo que están haciendo, pero esto que han hecho... nosotros enviamos una ley aprobada por esta Asamblea que busca mejorar el sistema de salud. Y nos traen este documento de tres páginas argumentando cosas sin peso; yo creo que no es responsable".

El diputado Richards enfatizó que "los aportes que hicieron sus asesores fueron adecuados en el proyecto de ley" y que la iniciativa "fue aprobada por la Asamblea porque busca beneficiar al pueblo". "Nos sorprendemos con esta noticia de la ley objetada en su totalidad", añadió.

La respuesta se dio inmediatamente por parte del ministro de Salud, Fernando Boyd, quien indicó que no era él quien objetaba el proyecto que llegó al Ejecutivo, pero también explicó que existen alternativas para ampliar las atenciones en los centros de salud.

Boyd propuso que se escoja cuáles serían los centros de salud prioritarios, ya que no todos tienen que estar abiertos las 24 horas.

"Los turnos a nosotros nos costaron el año pasado cerca de 80 millones de dólares. Nosotros hicimos un estudio en el cual, nombrando nuevos médicos en esos horarios para darles atenciones más amplias a todos los centros de salud, a todos los MINSA-CAPSI, a los hospitales, podemos ahorrarnos hasta cerca de 20 millones de dólares", detalló el ministro.

Boyd aclaró: "No todos los centros de salud, ni todos los puestos de salud, ni subcentros de salud necesitan estar abiertos 24 horas".

Cabe indicar que, por insistencia, los diputados podrían traer nuevamente el proyecto al pleno y discutirlo en comisión, dándole primero, segundo y tercer debate de la misma manera. Incluso, algunos diputados en el pleno manifestaron que apoyaban que se aprobara nuevamente en la Asamblea tal cual fue enviado al Órgano Ejecutivo.

Con información de Meredith Serracín