Dos médicos panameños en Israel cuentan el trabajo de atender pacientes en áreas bajo ataque

Doctores panameños en Israel. / Blanca Herrera
Blanca Herrera - Periodista
10 de marzo 2026 - 20:52

Israel/La guerra no solo se libra en el campo de batalla, también se enfrenta en los hospitales. Y dos médicos panameños que trabajan en Israel cuentan en exclusiva cómo es atender pacientes mientras suenan las alarmas por ataques.

Dr. José Domingo de Obaldía, neurólogo del Rabin Medical Center, y Dr. José Asprilla, residente de neurocirugía del Sheva Medical Center, comparten su experiencia desde la primera línea del sistema de salud israelí.

