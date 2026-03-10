Israel/La guerra no solo se libra en el campo de batalla, también se enfrenta en los hospitales. Y dos médicos panameños que trabajan en Israel cuentan en exclusiva cómo es atender pacientes mientras suenan las alarmas por ataques.

Dr. José Domingo de Obaldía, neurólogo del Rabin Medical Center, y Dr. José Asprilla, residente de neurocirugía del Sheva Medical Center, comparten su experiencia desde la primera línea del sistema de salud israelí.