Retiran proyecto de ley que busca penalizar el uso de pasamontañas en protestas

Ciudad de Panamá/El proyecto de ley que busca penalizar el uso de pasamontañas u otros mecanismos para cubrirse el rostro durante protestas con el fin de cometer actos de violencia u otros delitos fue retirado del pleno de la Asamblea Nacional por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, para realizar ajustes al documento.

La iniciativa había sido presentada recientemente ante el pleno legislativo; sin embargo, durante la sesión surgió un intercambio entre diputados sobre el estatus del proyecto.

El diputado José Pérez Barboni señaló que el documento había sido devuelto debido a fallas en su presentación, específicamente por la ausencia del artículo indicativo, requisito formal necesario para introducir iniciativas legislativas.

“El proyecto de las máscaras lo van a tener que volver a presentar, porque ¿adivinen qué le faltaba el proyecto que querían poner al gobierno nacional? El artículo indicativo. Una vez más vemos cómo los proyectos llegan, pero los más de 500 asesores legales que pueden indicarle al gobierno y a sus proyectos que tienen el artículo indicativo y no se les indicó y ahora, el proyecto ha tenido que ser devuelto para que ahora tenga que volver a ser presentado nuevamente”, aseveró Barboni durante su intervención en el pleno.

No obstante, el diputado Luis Eduardo Camacho respondió que el proyecto no fue devuelto, sino retirado por la propia ministra de Gobierno para realizar los ajustes necesarios.

“Yo le recomiendo al diputado Barboni que verifique sus fuentes y no busque bochinches. El proyecto que presentó la ministra ayer no fue devuelto, fue retirado por la ministra, me imagino para hacerle los ajustes al mismo”, indicó Camacho.

Más allá de la discusión sobre si fue retirado o devuelto, lo cierto es que la ministra de Gobierno optó por retirar la propuesta para realizar las correcciones correspondientes antes de presentarla nuevamente ante la Asamblea Nacional.

Con información de Meredith Serracín