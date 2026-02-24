Gobierno autoriza proyecto de ley que sanciona el uso de máscaras, capuchas y pasamontañas en manifestaciones

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó este martes a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que adiciona el artículo 169-A al Código Penal. La iniciativa busca establecer sanciones para quienes utilicen máscaras, capuchas o pasamontañas durante manifestaciones y protestas con fines de violencia o intimidación.

Actualmente, el Artículo 169 del Código Penal establece que “quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana. Si quien realiza la conducta es un servidor público, la pena será de dos a cuatro años de prisión”.

El nuevo artículo propuesto por el Órgano Ejecutivo, el 169-A, señala que “quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios destinados a ocultar total o parcialmente su rostro, con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, será sancionado con pena de prisión de dos a cuatro años”.

Asimismo, si dicha conducta facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena aumentará de cuatro a seis años, sin perjuicio de la sanción que corresponda por el delito cometido.

Según el comunicado, con esta propuesta, el Ejecutivo busca reforzar la seguridad durante manifestaciones públicas y prevenir hechos de violencia asociados a la ocultación del rostro.

