Vehículos abandonados restan espacios a las aceras de San Miguelito; imponen multas de hasta mil dólares

El Municipio de San Miguelito mantiene activo el canal de denuncias para que los residentes reporten vehículos en situación de abandono.

San Miguelito/ El Municipio de San Miguelito aplica sanciones de entre 250 y 1,000 dólares a los propietarios de vehículos abandonados en la vía pública, según confirmó Ramiro Maure, funcionario de Cumplimiento de este municipio.

Maure explicó que en 2024 el municipio emitió un acuerdo que regula el tema de los vehículos abandonados. "Está prohibido dejar vehículos abandonados por más de 1 mes en la vía pública", manifestó el funcionario.

El problema es recurrente en el distrito. "En San Miguelito tenemos un grave problema de que tenemos muchos vehículos abandonados en la vía pública. Solamente en el 2025, nosotros atendimos más de 300 denuncias de vehículos abandonados", indicó Maure.

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Procedimiento de notificación y rango de multas

Sobre el proceso de fiscalización, el funcionario municipal detalló que, una vez detectado el vehículo en situación de abandono, el municipio coloca un sticker o calcomanía de notificación en el automóvil. "Le damos 10 días al propietario para que retire el vehículo", precisó.

Si transcurrido ese plazo el automóvil permanece en la vía pública, se procede a la aplicación de la sanción económica. "De igual manera, tiene una multa que oscila entre los 250 hasta los 1,000 dólares, dependiendo de la gravedad y la situación del vehículo", añadió Maure.

El funcionario señaló que muchos de estos automóviles son dejados por diversas causas. "Muchos de estos vehículos los dejan por percance mecánico, por avería o a veces son robados y quedan abandonados en la vía pública", manifestó.

Maure reiteró que el objetivo de la medida es recuperar el espacio público para los peatones y garantizar la movilidad segura en el distrito. "Tenemos que mantener las aceras libres para que las personas puedan caminar sin tener que bajarse a la calle, poniendo en riesgo sus vidas", enfatizó.

El Municipio de San Miguelito mantiene activo el canal de denuncias para que los residentes reporten vehículos en situación de abandono. Una vez verificada la situación, se inicia el procedimiento de notificación y, de ser necesario, la aplicación de la multa correspondiente.

Con información de Jocelyn Mosquera.