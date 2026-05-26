Llamado de prevención en Veraguas por ingreso de la onda tropical número 5

Pese al impacto del fenómeno de El Niño , en la provincia de Veraguas ya se han registrado lluvias y aumentos en los niveles de los ríos, especialmente en áreas del norte y sur, lo que mantiene en alerta a los estamentos de seguridad y emergencia.

Provincia de Veraguas/Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en la provincia de Veraguas reiteraron el llamado a la población a mantener medidas de prevención ante el paso de la onda tropical número 5, que ya comienza a generar condiciones lluviosas en el país.

El director regional del Sinaproc, Arturo González, advirtió que los días de mayor intensidad de lluvias se esperan para el 28 y 29 de mayo, por lo que pidió a la ciudadanía evitar exponerse a situaciones de riesgo, especialmente en zonas vulnerables como ríos y montañas.

González explicó que, aunque algunas áreas presentan disminución en los niveles de agua debido al fenómeno de El Niño, esto no significa que no se registren lluvias intensas en zonas altas, lo que puede provocar crecidas repentinas de ríos y posibles inundaciones.

“En estos momentos está el ingreso de la onda tropical número cinco. En Veraguas se han generado inundaciones en algunos puntos, por lo que recomendamos al área norte y sur no cruzar ríos crecidos y, en zonas costeras, utilizar chalecos salvavidas al momento de embarcarse”, señaló el funcionario.

Las autoridades también recordaron que la actual temporada de ondas tropicales y huracanes apenas inicia, y que se prevé la formación de alrededor de 60 ondas tropicales en la región.

De las anteriores, 24 podrían desarrollarse como huracanes en el Pacífico y 21 en el Atlántico. Sin embargo, no todas tendrían incidencia directa sobre Panamá.

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Pese al impacto del fenómeno de El Niño, en la provincia de Veraguas ya se han registrado lluvias y aumentos en los niveles de los ríos, especialmente en áreas del norte y sur, lo que mantiene en alerta a los estamentos de seguridad y emergencia.

Sinaproc reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir todas las recomendaciones para evitar incidentes durante el paso de este sistema tropical.

Con información de Ney Abdiel Castillo