De acuerdo con las autoridades ambientales, durante la verificación se detectaron malas prácticas relacionadas con el lavado de pintura que terminaron contaminando aguas de la bahía de Panamá.

Una denuncia ciudadana difundida a través de redes sociales dejó en evidencia la descarga de residuos de pintura al mar en el sector de Punta Paitilla, situación que fue confirmada posteriormente por el Ministerio de Ambiente tras una inspección realizada en el edificio involucrado.