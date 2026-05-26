Crisis en la Unachi: Consejo General Universitario analizará supuesta renuncia de la rectora Etelvina de Bonagas

Autoridades universitarias rechazaron versiones sobre una supuesta renuncia de la rectora y anunciaron una reunión extraordinaria del Consejo General Universitario para abordar la situación. Estudiantes piden poner fin a la inestabilidad dentro de la universidad.

La crisis institucional en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) sumó este martes un nuevo capítulo luego de que circulara una supuesta carta de renuncia atribuida a la rectora de la casa de estudios, situación que motivó una reunión entre decanos, vicerrectores y directores de centros universitarios.

El encuentro se realizó para analizar el escenario que atraviesa la universidad y definir acciones ante la controversia generada por el documento que, según reportes, habría sido remitido por el Ministerio de Educación a la Secretaría General de la universidad.

Sin embargo, mediante un comunicado oficial, las autoridades universitarias negaron la renuncia de la rectora y aseguraron que defenderán la autonomía universitaria.

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Mientras tanto, estudiantes de la universidad manifestaron su preocupación por la situación y solicitaron que el Consejo General Universitario (CGU) intervenga.

“Hacemos un llamado al Consejo General Universitario para que tome carta en el asunto. Son los responsables de determinar el correcto funcionamiento de la universidad de ahora en adelante”, señalaron representantes estudiantiles.

Convocan Consejo General Universitario extraordinario

Las autoridades anunciaron la realización de un Consejo General Universitario extraordinario para este miércoles a las 9:00 a.m., reunión en la que se espera abordar la situación y aclarar el estatus de la supuesta renuncia.

Según explicaron estudiantes consultados, si existiera una renuncia formal, el procedimiento establecido sería distinto.

“La nota debió llegar al Consejo General Universitario y los miembros debieron llamar a una sesión para discutir el tema”, indicaron.

También recordaron que, de concretarse una salida del cargo, el estatuto universitario contempla que los vicerrectores asuman temporalmente las funciones y posteriormente se convoque a elecciones en un plazo aproximado de tres meses.

La situación ocurre en medio del anuncio reciente de una auditoría forense por parte de la Contraloría, que informó sobre una investigación relacionada con presuntos descuentos efectuados a trabajadores universitarios que no habrían sido transferidos oportunamente.

Ese anuncio elevó aún más la presión sobre la administración universitaria y colocó nuevamente a la Unachi en el centro del debate público.

Para este miércoles se espera la presencia de la propia rectora durante la sesión extraordinaria del CGU, donde podría ofrecer explicaciones sobre la carta que generó la controversia.

Información de Demetrio Ábrego