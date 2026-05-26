Panamá Oeste mantiene monitoreo de 37 contactos por casos importados de sarampión
En las últimas semanas se ha dado seguimiento a 48 contactos relacionados con los casos confirmados de sarampión. De ese total, 11 personas ya recibieron el alta médica, mientras que otras 37 permanecen bajo monitoreo.
Las autoridades de salud en Panamá Oeste mantienen la vigilancia epidemiológica tras los casos de sarampión reportados recientemente en el país, mientras continúan el seguimiento de decenas de personas que tuvieron contacto con pacientes positivos.