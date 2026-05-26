Crisis en la Unachi: Contraloría iniciará auditoría forense por descuentos presuntamente no transferidos

La entidad fiscalizadora investigará el destino de fondos descontados a trabajadores universitarios que, según el comunicado oficial, no habrían sido remitidos oportunamente a las entidades correspondientes.

La Contraloría General de la República anunció este martes que iniciará una auditoría forense en la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) tras detectarse presuntas irregularidades relacionadas con descuentos efectuados a trabajadores universitarios.

Según informó la entidad, la investigación buscará determinar si esta situación afectó derechos vinculados con la seguridad social y la estabilidad financiera de docentes y colaboradores administrativos.

La Contraloría indicó que la acción responde a la preocupación existente entre docentes, administrativos, estudiantes y ciudadanía, debido al manejo de estos recursos.

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“La auditoría tendrá como objetivo verificar el destino de los fondos, determinar posibles irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes”, señaló la institución.

La entidad precisó que la revisión se realizará en estricto apego al marco constitucional y legal.

¿Qué investigará la auditoría?

Entre los puntos que serán revisados están:

El destino de los fondos descontados a trabajadores universitarios.

La transferencia oportuna de esos recursos a las entidades correspondientes.

La existencia de posibles irregularidades administrativas o financieras.

La determinación de responsabilidades si se detectan anomalías.

En el comunicado, la entidad también hizo referencia a la autonomía universitaria y sostuvo que esta debe coexistir con los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas.

“Ninguna autonomía puede estar por encima de la protección de los derechos de los trabajadores, el correcto manejo de los recursos del Estado y los principios de transparencia”, destacó la institución.

Hasta el momento, la Unachi no había emitido una reacción pública sobre el anuncio de la auditoría.

La medida surge en medio de cuestionamientos sobre el manejo administrativo y financiero dentro de la universidad, así como la información de la renuncia de Bonagas, confirmada la tarde de este martes por el Ministerio de Educación, aunque desde la universidad se ha desmentido.