Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del primer sorteo en la región 3
El cuarto sorteo regional se realizará el próximo 28 de mayo y abarcará la Región 4, integrada por Herrera y Los Santos.
El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.
Durante esta tercera jornada, les correspondió a las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.
En este sorteo, participaron cerca de 63,001 sobres, equivalentes a más de 315,005 facturas registradas en la Región 3.
El evento se desarrolló en Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.
Ganadores de B/. 1,000.00
- Kathia Núñez
- Betzi Cortéz
- Eleuterio Aparicio
- Hermedina Santos
- Osman Pérez
- Tilcia Rujano
- Carlos Rodríguez
- Any Cuevas
- Daniel Cervantes
- Abraham Maloff
Ganadores de B/. 5,000.00
- Doris Pérez
- Marta Sandoval
- Naydut Guerra
- Roberto Caballero
- Rodrigo Alaín
- Pascal Grey
- Rosalba Hartman
- Leyda Pinzón
- Eirlenys Vargas
- Tesila Pinilla
Ganadores de B/. 10,000.00
- Kimberly Vincent
- Aides Castillo
- Marisol Romero
- Ileana Hernández
- Berta Donoso