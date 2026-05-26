Lotería Fiscal: Estos son los ganadores del primer sorteo en la región 3

El cuarto sorteo regional se realizará el próximo 28 de mayo y abarcará la Región 4, integrada por Herrera y Los Santos.

Sorteo de la Lotería Fiscal / MEF
Danna Durán - Periodista
26 de mayo 2026 - 17:12

El Ministerio de Economía y Finanzas realizó el segundo sorteo regional de la Lotería Fiscal, una iniciativa que busca fortalecer la cultura tributaria, incentivar la solicitud de facturas y combatir la evasión del ITBMS en el país.

Durante esta tercera jornada, les correspondió a las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro.

En este sorteo, participaron cerca de 63,001 sobres, equivalentes a más de 315,005 facturas registradas en la Región 3.

El evento se desarrolló en Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, y contó con la presencia de autoridades, participantes y ciudadanos que acudieron para presenciar el sorteo, el cual también fue transmitido en vivo a través de las plataformas digitales del MEF.

Ganadores de B/. 1,000.00

  • Kathia Núñez
  • Betzi Cortéz
  • Eleuterio Aparicio
  • Hermedina Santos
  • Osman Pérez
  • Tilcia Rujano
  • Carlos Rodríguez
  • Any Cuevas
  • Daniel Cervantes
  • Abraham Maloff

Ganadores de B/. 5,000.00

  • Doris Pérez
  • Marta Sandoval
  • Naydut Guerra
  • Roberto Caballero
  • Rodrigo Alaín
  • Pascal Grey
  • Rosalba Hartman
  • Leyda Pinzón
  • Eirlenys Vargas
  • Tesila Pinilla

Ganadores de B/. 10,000.00

  • Kimberly Vincent
  • Aides Castillo
  • Marisol Romero
  • Ileana Hernández
  • Berta Donoso

Noticias relacionadas

Lotería Fiscal se regionaliza: realizarán 12 sorteos distribuidos tres meses La Lotería Fiscal cuadruplica premios y repartirá B/. 440 mil a nivel nacional en mayo

Temas relacionados

lotería fiscal mef Sorteo
Si te lo perdiste
Lo último
stats