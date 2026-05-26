Capturan en Olá al hombre sospechoso del homicidio de su abuelo de 79 años

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional de Coclé, que busca esclarecer las circunstancias del crimen que ha causado consternación en la comunidad de Olá.

Olá, Coclé/Una intensa operación de búsqueda desplegada por la Policía Nacional en las montañas de la comunidad de Los Machos, distrito de Olá, provincia de Coclé, culminó con la captura del principal sospechoso del homicidio de un adulto mayor de aproximadamente 79 años.

El detenido es un hombre de 32 años, nieto de la víctima, quien era buscado desde que las autoridades hallaron el cuerpo sin vida del adulto mayor en un terreno solitario cercano a la residencia donde ambos convivían.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hallazgo del cuerpo se produjo tras una alerta recibida por agentes policiales, lo que movilizó a la Policía Nacional junto a funcionarios de la Fiscalía Regional de Coclé para iniciar las diligencias correspondientes. Al llegar al sitio, las autoridades encontraron el cadáver oculto entre arbustos y con múltiples golpes, lo que encendió las investigaciones por un presunto caso de homicidio.

Las primeras indagaciones señalan que la víctima vivía con su nieto. Asimismo, trascendió que el sospechoso podría presentar problemas o trastornos mentales, aspecto que será evaluado por las autoridades competentes dentro del proceso judicial.

Puedes leer: Investigan homicidio de adulto mayor en Olá; principal sospechoso es su nieto

Tras el hallazgo, el presunto implicado no se encontraba en la vivienda y permaneció desaparecido hasta que fue ubicado durante el operativo realizado en la zona montañosa de Los Machos, donde se mantenía la búsqueda activa.

Luego de su aprehensión, el hombre fue puesto a órdenes del Ministerio Público y deberá enfrentar audiencia de garantías en las próximas horas.

Como parte del proceso de investigación, las autoridades informaron que se le practicarán exámenes médicos y psicológicos para determinar su condición mental y su posible incidencia en los hechos.

El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía Regional de Coclé, que busca esclarecer las circunstancias del crimen que ha causado consternación en la comunidad de Olá.

Con información de Nathalí Reyes