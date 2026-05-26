EEUU y Armenia se comprometen a continuar con el corredor para Azerbaiyán

Estados Unidos y Armenia se comprometieron a continuar con su pacto para la construcción de un corredor terrestre a través del país caucásico.

Marco Rubio aseguró el martes que Estados Unidos y Armenia se comprometieron a continuar con su pacto para la construcción de un corredor terrestre a través del país caucásico para conectar la región de Najicheván con Azerbaiyán.

Rubio, a su regreso de un viaje de cuatro días a la India, se reunió con su homólogo armenio, Ararat Mirzoyan, durante una escala en la antigua república soviética, que ha pasado de aliada de Moscú a buscar un acercamiento con Occidente.

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, trabaja en el desarrollo de un proyecto que contempla construir una carretera y una vía de ferrocarril para conectar, a través de Armenia, Azerbaiyán y su región aislada de Najicheván.

"Este acuerdo supone el mayor avance hasta la fecha para hacer realidad esta ruta histórica, para promover la paz y para aumentar la prosperidad en Armenia y, francamente, en la región", declaró Rubio en una ceremonia de firma celebrada en el aeropuerto de Ereván.

Armenia, históricamente cercano a Rusia, observó con indignación cómo Moscú permitió que Azerbaiyán llevara a cabo una ofensiva en 2023 con la que recuperó la región separatista de Karabaj.

Entonces, el gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan congeló la pertenencia de Armenia a la alianza militar CSTO, liderada por Rusia, y ha expresado su interés en unirse a la Unión Europea, para disgusto del Kremlin.