Detienen provisionalmente a hombre investigado por violencia psicológica en San Miguelito

El caso continuará en fase de investigación mientras las autoridades recopilan otros elementos de prueba relacionados con los hechos denunciados.

San Miguelito, Panamá/Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre investigado por el presunto delito de violencia psicológica, luego de una audiencia realizada a solicitud de la Fiscalía Regional de San Miguelito.

Durante la diligencia, además de legalizarse la aprehensión, el Ministerio Público formuló cargos contra el imputado y argumentó que existían riesgos procesales suficientes para justificar la medida cautelar más severa. Entre ellos, la posibilidad de afectar medios de prueba, el peligro que representa para la víctima y la gravedad de los hechos investigados.

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La denuncia está relacionada con un caso ocurrido el 18 de julio de 2025 en una residencia del corregimiento de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito. Según los elementos expuestos en audiencia, la víctima decidió denunciar después de varios años de presunto hostigamiento y control dentro del entorno doméstico.

Uno de los aspectos que tomó relevancia durante la audiencia fue el estado emocional de la afectada. De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía, la mujer fue diagnosticada con un episodio depresivo moderado, presuntamente asociado a un contexto de manipulación, aislamiento y violencia psicológica sostenida por más de siete años.

El caso continuará en fase de investigación mientras las autoridades recopilan otros elementos de prueba relacionados con los hechos denunciados.