Investigan homicidio de presunto líder de 'Los Killa' en Colón

Colón, Colón/La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre de 25 años ocurrido en el sector de La Invasión, próximo a La Feria, en Colón.

En el mismo incidente, un menor de edad resultó herido por proyectil de arma de fuego y fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Amador Guerrero, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con informes preliminares de las autoridades, la víctima fatal era señalada como uno de los presuntos líderes de la estructura criminal conocida como “Los Killa”.

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Las investigaciones indican que el fallecido presuntamente utilizaba a menores de edad como gatilleros dentro de la organización delictiva. Según las autoridades, el menor herido ya había sido devuelto previamente a su hogar en dos ocasiones, pero presuntamente volvió a evadirse para permanecer bajo el control de este grupo criminal.

La Policía Nacional informó además que el hombre mantenía un amplio prontuario delictivo, que incluía aprehensiones por decomiso de armas de fuego en 2018 y marzo de 2026, así como una captura en septiembre de 2025 por el delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio en grado de tentativa.

Asimismo, las autoridades detallaron que el pasado 22 de mayo de 2026 el hombre había sido conducido tras ser detectado en actitud inusual en un área boscosa de Altos de los Lagos.

Tras el hecho, agentes policiales mantienen operativos en distintos puntos de la provincia de Colón con el objetivo de ubicar a los responsables y desarticular estructuras criminales vinculadas a hechos de violencia en la región.