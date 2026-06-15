Integración de servicios en el Hospital Santo Tomás continúa en evaluación ante limitaciones presupuestarias

El objetivo del proceso es garantizar que todos los panameños puedan recibir atención médica de calidad sin importar la institución a la que acudan.

Ciudad de Panamá/La integración completa de los servicios del Hospital Santo Tomás con otras instituciones de salud continúa en conversación entre las autoridades del Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), pese a que actualmente ya existen algunos servicios que funcionan dentro del centro hospitalario.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, señaló que el objetivo del proceso es garantizar que todos los panameños puedan recibir atención médica de calidad sin importar la institución a la que acudan.

“El plan de integración es muy claro: cuando cualquier panameño entra a cualquier institución de salud, tiene que ser servido con una salud de primer mundo”, indicó Mon.

Sin embargo, el director del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, manifestó que, aunque considera positiva esta integración, también existen preocupaciones relacionadas con la capacidad financiera del hospital para asumir una mayor demanda de atención.

Bravo explicó que el presupuesto asignado a la institución se mantiene en aproximadamente $198 millones, una cifra que, según indicó, no ha aumentado entre los periodos 2025 y 2026.

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“Nuestro presupuesto del 2025-2026 fue exactamente el mismo, fueron $198 millones. No hubo un incremento y, si uno toma en cuenta que el personal de salud y administrativo tiene leyes especiales, los salarios suben cada año y nuestro presupuesto para manejo médico-quirúrgico, medicamentos, compra de equipos e insumos es reducido cada vez más, por lo que nos limitan a la modernización que necesitamos”, señaló.

El director del hospital destacó que una integración de servicios requeriría contar con mayor capacidad operativa, incluyendo la contratación de personal, adquisición de insumos y renovación de equipos médicos.

Estas declaraciones se dieron durante el lanzamiento del libro “Los 100 años del elefante blanco”, una obra que busca rendir homenaje a la trayectoria del Hospital Santo Tomás y la labor de sus colaboradores durante un siglo de funcionamiento.

Actualmente, el centro hospitalario atiende alrededor de 400 mil pacientes al año, consolidándose como una de las principales instituciones de referencia del sistema público de salud en Panamá.

Con información de Jocelyn Mosquera