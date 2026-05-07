Hospital Santo Tomás: inicia jornada de cirugía para reemplazar rodilla en pacientes de todo el país.

La actividad se desarrolla en conjunto con la organización estadounidense Operation Walk y, según las autoridades médicas, se espera beneficiar a unas 35 personas durante mayo. El programa cuenta además con el apoyo del Ministerio de Salud, FUNDAYUDA y el Despacho de la Primera Dama.

Ciudad de panamá/El Hospital Santo Tomás comenzó este mes una nueva jornada de cirugías de reemplazo de rodilla, una iniciativa que busca devolver movilidad y aliviar el dolor crónico de decenas de pacientes afectados por enfermedades degenerativas en las articulaciones.

La actividad se desarrolla en conjunto con la organización estadounidense Operation Walk y, según las autoridades médicas, se espera beneficiar a unas 35 personas durante mayo. El programa cuenta además con el apoyo del Ministerio de Salud, Fundayuda y el Despacho de la Primera Dama.

Luis Carlos Bravo, director médico del Hospital Santo Tomás, explicó que esta es la primera de dos jornadas programadas para este año, mientras que la segunda se prevé para octubre.

El esquema de trabajo combina recursos del hospital con el respaldo de grupos filantrópicos estadounidenses que donan las prótesis utilizadas en las operaciones, cuyo costo ronda los 3,500 dólares por paciente. El centro hospitalario aporta los quirófanos y el personal especializado en ortopedia, anestesiología y enfermería.

Ronald Pérez Valdés, ortopeda y traumatólogo especializado en rodilla, detalló que muchas de las personas atendidas padecen desgaste severo de las articulaciones, una condición que provoca dolor constante, deformaciones y dificultades para caminar o realizar actividades cotidianas.

“El reemplazo consiste en sustituir el cartílago deteriorado por prótesis de metal y plástico para recuperar movilidad y disminuir el dolor”, explicó el especialista.

Aunque este tipo de cirugía se realiza regularmente en el Hospital Santo Tomás, la alta demanda ha llevado a organizar jornadas especiales para reducir la lista de pacientes en espera.

Las personas beneficiadas provienen de distintas regiones del país, entre ellas Chiriquí, Herrera, Los Santos, Darién, Colón, Veraguas, Guna Yala y la ciudad de Panamá.

Las evaluaciones médicas se realizan los jueves, mientras que las cirugías continúan entre viernes y sábado, e incluso algunos casos se extienden hasta el domingo. El proceso involucra no solo a cirujanos ortopedistas, sino también a fisioterapeutas, personal de enfermería, nutricionistas, laboratorio clínico y banco de sangre.

Según Pérez Valdés, la recuperación suele ser rápida: los pacientes permanecen hospitalizados entre uno y dos días y comienzan a caminar pocas horas después de la operación, acompañados por terapias de rehabilitación para fortalecer la musculatura y recuperar la movilidad.

El especialista también advirtió sobre la importancia de la prevención. Señaló que el sobrepeso y la obesidad son factores que incrementan significativamente el desgaste de las rodillas, además de enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus y lesiones provocadas por accidentes o traumatismos.