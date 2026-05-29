Selección Femenina de Panamá: Toña Is convoca a 23 jugadoras para amistosos ante Jamaica en el Rommel Fernández
EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/La entrenadora de la Selección Mayor Femenina de Panamá, Toña Is, dio a conocer la lista de 23 jugadoras convocadas para los amistosos internacionales ante Jamaica, que se disputarán los días 5 y 8 de junio en el Estadio Rommel Fernández.
La convocatoria refleja el equilibrio entre talento local y experiencia internacional, con diez jugadoras provenientes de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) y un importante grupo de legionarias que aportan ritmo y competitividad al equipo.
La selección continúa fortaleciendo su identidad de juego y afronta un nuevo reto ante un rival de alto nivel en casa, junto a su afición.
Estos encuentros forman parte de la preparación del combinado nacional de cara al encuentro ante Canadá en el Campeonato Concacaf W, clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, que se disputará en noviembre.
Las convocadas son:
PORTERAS
Yenith Bailey / Santa Fe F
Farissa Córdoba / Umecit FC
María Cervantes / Atl. Nacional
DEFENSAS
Arlén Hernández / Santa Fe FC
Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)
Hilary Jaén / UMass Lowell (USA)
Rebeca Espinosa / Santa Fe FC
Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)
Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)
Vilma García / FC Chorrillo
VOLANTES
Alexis Pashales / West Virginia (USA)
Deysiré Salazar / FC Chorrillo
Karla Riley / U. De Chile (CHI)
Aldrith Quintero / Alhama FC (ESP)
Schiandra González
Carmen Montenegro
DELANTERAS
Sherline King / Oklahoma St. (USA)
Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí
Riley Tanner / Sydney FC (AUS)
Emily Cedeño / FC Chorrillo
Analía Arosemena / Umecit FC
Ana Quintero / U. South Florida (USA)
Saichel Rivera / Atl. Nacional
Katherin Parris
Con información de FPF