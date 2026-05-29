Selección Femenina de Panamá: Toña Is convoca a 23 jugadoras para amistosos ante Jamaica en el Rommel Fernández

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La entrenadora de la Selección Mayor Femenina de Panamá, Toña Is, dio a conocer la lista de 23 jugadoras convocadas para los amistosos internacionales ante Jamaica, que se disputarán los días 5 y 8 de junio en el Estadio Rommel Fernández.

La convocatoria refleja el equilibrio entre talento local y experiencia internacional, con diez jugadoras provenientes de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) y un importante grupo de legionarias que aportan ritmo y competitividad al equipo.

La selección continúa fortaleciendo su identidad de juego y afronta un nuevo reto ante un rival de alto nivel en casa, junto a su afición.

Estos encuentros forman parte de la preparación del combinado nacional de cara al encuentro ante Canadá en el Campeonato Concacaf W, clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, que se disputará en noviembre.

Las convocadas son:

PORTERAS

Yenith Bailey / Santa Fe F

Farissa Córdoba / Umecit FC

María Cervantes / Atl. Nacional

DEFENSAS

Arlén Hernández / Santa Fe FC

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / UMass Lowell (USA)

Rebeca Espinosa / Santa Fe FC

Wendy Natis / Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)

Vilma García / FC Chorrillo

VOLANTES

Alexis Pashales / West Virginia (USA)

Deysiré Salazar / FC Chorrillo

Karla Riley / U. De Chile (CHI)

Aldrith Quintero / Alhama FC (ESP)

Schiandra González

Carmen Montenegro

DELANTERAS

Sherline King / Oklahoma St. (USA)

Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Emily Cedeño / FC Chorrillo

Analía Arosemena / Umecit FC

Ana Quintero / U. South Florida (USA)

Saichel Rivera / Atl. Nacional

Katherin Parris

Con información de FPF