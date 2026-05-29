Brasil vs Panamá: Fidel Escobar asegura que la selección canalera está lista para el reto en el Maracaná

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:30 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección de Panamá realizó su primer entrenamiento en territorio brasileño desde su llegada al país sudamericano, teniendo como escenario el centro de alto rendimiento del club Vasco da Gama, donde el defensor Fidel Escobar atendió a los medios de comunicación previo al compromiso amistoso ante Brasil en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El zaguero panameño destacó la motivación que existe dentro del grupo por representar nuevamente al país y afrontar un partido de alta exigencia ante una de las selecciones más importantes del mundo.

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“La verdad, muy motivado, muy contento de estar acá de nuevo, de representar a mi país. Y como siempre lo digo, siempre lo voy a hacer de la mejor manera”, expresó Fidel Escobar durante la atención a la prensa.

El defensor también resaltó la importancia del encuentro frente a la ‘Canarinha’, señalando que será una prueba exigente de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026.

“Sabemos contra quién vamos a jugar. Brasil tiene grandes jugadores y nosotros nos hemos preparado bien, mental y físicamente, para afrontar estos partidos”, comentó el futbolista panameño.

Escobar dejó claro que, aunque el compromiso sea catalogado como amistoso, dentro del grupo canalero se vive con total seriedad y compromiso competitivo.

“Nosotros no tenemos partidos amistosos. Sabemos que tenemos a una potencia como Brasil al frente, pero vamos a manejarlo de la mejor manera y darlo todo”, afirmó.

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El jugador también habló sobre el ambiente dentro de la concentración, asegurando que el grupo se encuentra motivado y enfocado en aprovechar esta experiencia internacional.

“Desde que supimos que íbamos a jugar contra Brasil, eso fue una motivación extra para todos. Estamos ilusionados y queremos hacer un lindo partido”, señaló.

En lo personal, Fidel Escobar reconoció que atravesó meses complicados, aunque aseguró sentirse recuperado tanto física como emocionalmente.

“Vine de unos meses muy complicados a nivel personal, pero eso me motivó aún más para estar acá y disfrutar otra Copa del Mundo. Me siento bien físicamente y estos partidos serán muy importantes para lo que viene”, indicó.

Uno de los temas que más llamó la atención fue la posibilidad de disputar un encuentro en el mítico estadio Maracaná, escenario histórico del fútbol mundial.

“Para muchos será algo muy especial. Muchos vimos el Mundial de Brasil y jugar en este estadio genera mucha ilusión. Es un escenario emblemático y lo vamos a afrontar de la mejor manera”, expresó el defensor.

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Sobre las declaraciones del mediocampista brasileño Casemiro, quien habló de la responsabilidad que representa este compromiso para Brasil, Escobar aseguró que el reto también representa una gran motivación para Panamá.

“Sabemos quién es Casemiro, un jugador muy experimentado. Para nosotros será muy motivador enfrentar a Brasil y afrontar ese partido de la mejor manera pensando en el Mundial”, añadió.

Finalmente, el defensor envió un mensaje a la afición panameña, recordando el respaldo que recibió el equipo durante las eliminatorias mundialistas.

“Queremos hacer un buen partido, estar tácticamente ordenados y jugar colectivamente. A la afición le digo que nunca pierda la fe, así como nunca la perdió cuando clasificamos al Mundial”, concluyó Fidel Escobar.

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