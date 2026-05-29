Mundial 2026| Brasil vs Panamá: así fue la llegada de la 'Sele' a Rio de Janeiro para partido amistoso

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá ya está instalada en su hotel de concentración en Rio de Janeiro, Brasil en la previa de su partido amistoso de este domingo 31 de mayo frente a la Verdeamarela en el Estadio Maracaná.

El equipo aterrizó este viernes en horas de la madrugada, luego de un vuelo de 7 horas, proveniente de Ciudad de Panamá.

Un total de 23 jugadores viajaron desde Panamá, luego de cumplir ayer con el último entrenamiento en suelo patrio en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, en Juan Díaz.

Ya se encuentran con el equipo en el hotel de concentración los jugadores Jiovany Ramos, Kadir Barría y Jorge Gutiérrez.

Con Ramos, Gutiérrez y Barría, el equipo contará con un total de 26 jugadores presentes esta tarde en su entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Moacyr Barbosa, instalaciones del club Vasco de Gama, en lo que será la primera sesión de trabajo del elenco nacional en suelo brasileño.

La práctica está programada para iniciar a las 4:00 p.m. hora local (2:00pm hora de Panamá) y se contará con acceso de los primeros 15 minutos para los medios de comunicación.

Panamá y Brasil se estarán enfrentando en el partido de despedida de la Canarinha este domingo 31, a las 6:30 p.m. hora local (4:30 p.m. hora local).

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Caso Gunn

El guardameta John Gunn fue llamado a última hora por el DT Thomas Christiansen y estará uniéndose esta noche al hotel de concentración.

El portero del New England Revolution fue llamado como opción para los amistosos ante Brasil y República Dominicana, dado que el guardameta Luis Mejía se encuentra realizando trabajos diferenciados con el grupo de fisioterapeutas en Ciudad de Panamá.

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Lista de jugadores

Orlando Mosquera César Samudio John Gunn César Blackman Fidel Escobar Eric Davis Amir Murillo Andrés Andrade Edgardo Fariña José Córdoba Jiovany Ramos Roderick Miller Jorge Gutiérrez Iván Anderson – R Cristian Martínez Carlos Harvey Víctor Griffith – R José Murillo – R Yoel Bárcenas César Yanis José Luis Rodríguez Ismael Díaz Alberto Quintero Tomás Rodríguez Kadir Barría – R José Fajardo Cecilio Waterman

R: refuerzo

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