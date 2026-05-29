Operativo en el oriente de Chiriquí: $60 mil y 198 paquetes de drogas decomisados; hay dos detenidos

Las autoridades sostienen que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han comenzado a modificar sus rutas de traslado debido al aumento de los controles y operativos de vigilancia en alta mar y en puntos estratégicos como el puesto integral de Guábala, ubicado sobre la vía Panamericana.

Chiriquí/Dos hombres de 37 y 30 años deberán comparecer ante un juez de control de garantías, luego de ser detenidos durante un operativo antidroga realizado por unidades de la Policía Nacional en sectores de Barniz, en la comarca Ngäbe Buglé, y el oriente de Chiriquí.

Durante la acción policial fueron decomisados 198 paquetes de presunta droga, 60 mil dólares en efectivo y un vehículo tipo pick-up en el que supuestamente era transportada la sustancia ilícita. Además, las autoridades retuvieron tres teléfonos celulares que ahora forman parte de la investigación.

Según explicó Luis Martínez, jefe de la Décima Octava Zona de Policía del Oriente de Chiriquí, el operativo se activó tras una alerta manejada por unidades antinarcóticos y de inteligencia sobre un vehículo que se desplazaba por la vía Panamericana en actitud sospechosa.

“La información indicaba que un vehículo pick-up transitaba por el área, por lo que activamos un bloqueo comarcal en el distrito de Tolé, específicamente en la comunidad de Barniz”, señaló el comisionado.

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Martínez detalló que los agentes ubicaron el automóvil con las características reportadas y procedieron a interceptarlo. Los dos ocupantes fueron trasladados al cuartel de Tolé, donde, en coordinación con la Fiscalía de Drogas, se realizaron las diligencias que permitieron contabilizar los paquetes de supuesta droga y el dinero en efectivo.

Las autoridades sostienen que las organizaciones dedicadas al narcotráfico han comenzado a modificar sus rutas de traslado debido al aumento de los controles y operativos de vigilancia en alta mar y en puntos estratégicos como el puesto integral de Guábala, ubicado sobre la vía Panamericana.

De acuerdo con Martínez, los grupos criminales están utilizando “corredores de movilidad” y caminos clandestinos dentro de áreas comarcales para evitar los retenes policiales y movilizar cargamentos ilícitos hacia otros puntos del país.

El jefe policial aseguró que el reforzamiento de las labores de inteligencia y vigilancia en estas zonas ha permitido el decomiso de cerca de 1,500 bultos de presunta droga en las últimas semanas.

Los detenidos permanecerán a órdenes de la Fiscalía de Drogas mientras avanzan las investigaciones por el presunto delito de tráfico internacional de sustancias ilícitas.

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