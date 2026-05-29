Un ícono izquierdista, un abogado millonario y una férrea opositora, favoritos presidenciales en Colombia

Bogotá, Colombia/Un ícono de la izquierda aliado del mandatario Gustavo Petro, un excéntrico abogado millonario que encarna la mano dura de la derecha contra el crimen y una senadora opositora son los favoritos para las elecciones presidenciales del domingo en Colombia.

Iván Cepeda, senador, filósofo y defensor de derechos humanos, encabeza las encuestas para suceder al primer presidente izquierdista de la historia del país. Fue uno de los arquitectos de la "paz total", la política con la que el gobierno intentó sin éxito negociar el desarme de todos los grupos armados.

Luego se ubica Abelardo de la Espriella o "El Tigre", como se hace llamar este "outsider" de derecha que busca por primera vez un cargo de elección popular, tras dejar atrás una vida lujosa en Italia.

En un tercer escalón está Paloma Valencia, una senadora que hace campaña junto a su mentor, el influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010).

Cepeda, sobreviviente del conflicto

La primera aparición pública de Iván Cepeda fue en 1994 junto al cadáver de su padre, senador y dirigente del partido comunista.

Frente a la camioneta baleada por policías aliados con paramilitares, clamó justicia ante la televisión: "Que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes", dijo en tono sereno.

La persecución de esos años dejó más de 5.700 dirigentes izquierdistas asesinados.

Cepeda, de 63 años, ha vivido en diversos periodos en el exilio, en Checoslovaquia, Bulgaria, Cuba y Francia.

En Colombia se convirtió en defensor de las víctimas del conflicto armado, labor por la que fue clave en las negociaciones del acuerdo de paz que desarmó a las FARC en 2016.

Sus adversarios políticos lo llaman "heredero de las FARC" y le reprochan haber ideado la política de paz de Petro.

"He sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo, de pie", dijo durante la campaña.

Suele vestir una camisa tradicional caribeña sin corbata, prenda que considera un símbolo de la "oligarquía".

Admirador de Gandhi, venció en los tribunales al expresidente Uribe, condenado por manipulación de testigos paramilitares a 12 años de prisión domiciliaria.

Aunque un juez revocó posteriormente la sentencia, Cepeda se consolidó como el mayor enemigo político del líder de la derecha colombiana y se ganó un lugar como ícono de la izquierda.

De la Espriella, el "outsider"

Abelardo de la Espriella, de 47 años, es un abogado y empresario millonario que llegó a la política, según él, para evitar que Colombia sea "destruida" por la izquierda.

Es admirador de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele.

Vestido con trajes impecables y recientemente con chaleco antibalas, ha defendido a múltiples personalidades del país, incluidos narcotraficantes y estrellas de fútbol.

Antes de lanzarse a la presidencia vivía en la ciudad italiana de Florencia. Promocionaba sus negocios de ron y vino, viajaba en aviones privados y cantaba ópera.

Para combatir a las mafias en el país que más cocaína produce en el mundo propone una alianza militar con Estados Unidos e Israel, la construcción de megacárceles y defiende el porte de armas.

"En mi gobierno, bandido que no se someta a la justicia será dado de baja", dijo a la AFP en febrero.

También quiere reducir el tamaño del Estado y convertir a sus embajadores en comerciantes.

Se hace llamar "El Tigre" y en la propaganda su imagen aparece fusionada con la de un felino.

Lenguaraz y de temperamento explosivo, dijo que en Colombia se debía "destripar" a la izquierda, aunque luego matizó sus palabras. También ha hecho comentarios considerados homófobos y machistas, con frecuentes alusiones a sus "cojones".

Valencia, "hija" de Uribe

Paloma Valencia pertenece a una de las familias más poderosas del país. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia (1962–1966), un conservador que enfrentó a las primeras guerrillas en Colombia, alineado con Washington para contener cualquier atisbo de comunismo en el continente.

De 50 años, siguió el camino de su abuelo con la ambición de ser la primera presidenta de Colombia. Desde el Congreso se ha convertido en una de las voces más fuertes contra los grupos armados y la izquierda.

Filósofa y abogada, es una figura renovadora dentro del principal partido opositor liderado por el popular exmandatario Álvaro Uribe.

Valencia, que considera a Uribe su "papá", lo acompañó en la oposición al acuerdo de paz de las FARC.

La confrontativa senadora apuesta por una militarización al estilo del exmandatario, quien acorraló a las guerrillas con apoyo de Estados Unidos.

"Vamos a acabar con la paz total para imponer la seguridad total", declaró en un discurso en marzo.

Sus posiciones son conservadoras frente a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y propone extraer hidrocarburos con fracking.