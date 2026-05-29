Casa Blanca presenta a los inmigrantes irregulares como 'alienígenas'

Washington, Estados Unidos/La Casa Blanca inauguró este viernes una página web con aspecto galáctico dedicada a la inmigración ilegal, en la que se describe a los millones de indocumentados que viven en Estados Unidos como "aliens" que "viven entre nosotros" sin pertenecer al país.

La página web muestra un mapa del país que supuestamente actualiza en directo el número de arrestos de indocumentados. Con letras de color verde fluorescente y fondo negro, el sitio se inspira de la fascinación en torno a los supuestos encuentros con extraterrestres, otra de las iniciativas del presidente Donald Trump, que ha ordenado la desclasificación de miles de documentos sobre el asunto.+

"Durante 60 años, el gobierno de Estados Unidos ha guardado celosamente un secreto. Los alienígenas han caminado entre nosotros, han vivido en nuestros vecindarios y han interactuado con nosotros en nuestra vida cotidiana" asegura el texto. "Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado existencias aparentemente humanas y normales", explica.

"Con una excepción: no pertenecen aquí. Millones llegaron amparados por la oscuridad y se incrustaron directamente en nuestra sociedad", añade el sitio. En inglés, la palabra "alien" significa extraterrestre o alienígena, pero también puede usarse para decir simplemente "extranjero". Unos 52 millones de inmigrantes (nacidos fuera de Estados Unidos) viven actualmente en el país, de acuerdo al centro de análisis Pew Center, con datos oficiales de agosto de 2025. De esa cifra, casi la mitad (46%) obtuvieron la nacionalidad.

Otra cuarta parte tiene la "green card", es decir, son residentes legales. Unos 14 millones son indocumentados, un récord histórico según datos de 2023. Uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos es un inmigrante. La política de redadas masivas del gobierno Trump ha provocado grandes movilizaciones y el enfrentamiento con varios Estados demócratas, que se niegan a colaborar con la agencia migratoria (ICE) y con los agentes de la Patrulla Fronteriza.

"Si usted ha presenciado una abducción de un alienígena, no se alarme. El alienígena está en buenas manos. Nos encargaremos de él y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen" concluye el texto. El visitante de la página "aliens" puede elegir un Estado del mapa interactivo para consultar el número de detenciones. El gobierno Trump asegura que cerca de tres millones de inmigrantes irregulares ya salieron del país, de los cuales dos millones de forma voluntaria y más de 900.000 deportados.