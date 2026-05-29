Interpol Panamá extradita desde Argentina a panameño requerido por estafa

El ciudadano de 55 años de edad es señalado por presuntamente haber estafado a una empresa panameña mediante la emisión de un cheque sin fondos.

Panamá/La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá, en coordinación con las autoridades de Argentina, logró hacer efectiva la extradición hacia Panamá de un panameño requerido mediante Notificación Roja por la comisión del delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa.

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De acuerdo con las investigaciones desarrolladas por las autoridades judiciales, el ciudadano de 55 años de edad es señalado por presuntamente haber estafado a una empresa panameña mediante la emisión de un cheque sin fondos por la suma de 60 mil 300 dólares.

Esta acción operativa evidencia el compromiso de la Policía Nacional de Panamá y de Interpol en la lucha contra la delincuencia transnacional.