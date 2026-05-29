Mosaico cumple 10 años resaltando las historias que construyen la diversidad panameña

El evento fue presentado por el rabino Gustavo Kraselnik, de la Congregación Kol Shearith Israel, quien explicó que la iniciativa nació hace una década con el objetivo de reunir distintas voces y experiencias de vida que permitan valorar la diversidad cultural, étnica y social del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La décima edición de Mosaico Panamá se realizará el próximo miércoles 3 de junio, consolidándose como uno de los espacios más importantes para reflexionar sobre la multiculturalidad, la convivencia y la diversidad que caracterizan a la sociedad panameña.

El evento fue presentado por el rabino Gustavo Kraselnik, de la Congregación Kol Shearith Israel, quien explicó que la iniciativa nació hace una década con el objetivo de reunir distintas voces y experiencias de vida que permitan valorar la diversidad cultural, étnica y social del país.

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La edición 2026 tendrá además un significado especial, ya que coincide con los 150 años de la Congregación Kol Shearith Israel. Como parte de la celebración, el evento contará con un panel de expositores integrado por el antropólogo Stanley Heckadon, la gerente general de Chevron Panamá, Doriana Hun, el chef Mario Castrellón, la cantautora Idania Dowman, el abogado y académico David Mizrachi Fidanque y Olga de Obaldía.

Según Kraselnik, el propósito de Mosaico es resaltar cómo la diversidad constituye uno de los principales valores de Panamá.

El evento iniciará a las 7:30 a.m. y las ponencias comenzarán a las 8:00 a.m. Los boletos están disponibles a través de la plataforma Mi Boleto. Además, la actividad será transmitida por TVN Pass, con el objetivo de ampliar el alcance del mensaje de inclusión y convivencia multicultural.