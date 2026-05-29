Mosaico 2026 reunirá voces destacadas para reflexionar sobre identidad y diversidad en Panamá
El evento fue presentado por el rabino Gustavo Kraselnik, de la Congregación Kol Shearith Israel, quien explicó que la iniciativa nació hace una década con el objetivo de reunir distintas voces y experiencias de vida que permitan valorar la diversidad cultural, étnica y social del país.
Ciudad de Panamá, Panamá/La décima edición de Mosaico Panamá se realizará el próximo miércoles 3 de junio en el Hotel Sheraton Gran Panamá, consolidándose como uno de los espacios más importantes para reflexionar sobre la multiculturalidad, la convivencia y la diversidad que caracterizan a la sociedad panameña.