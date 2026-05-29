El evento fue presentado por el rabino Gustavo Kraselnik, de la Congregación Kol Shearith Israel, quien explicó que la iniciativa nació hace una década con el objetivo de reunir distintas voces y experiencias de vida que permitan valorar la diversidad cultural, étnica y social del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La décima edición de Mosaico Panamá se realizará el próximo miércoles 3 de junio en el Hotel Sheraton Gran Panamá, consolidándose como uno de los espacios más importantes para reflexionar sobre la multiculturalidad, la convivencia y la diversidad que caracterizan a la sociedad panameña.