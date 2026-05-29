+ Móvil lanza la primera red móvil satelital de panamá con starlink
El servicio de conectividad satelital móvil estará disponible en dispositivos compatibles con tecnología LTE. A futuro, +Móvil aprovechará los satélites de próxima generación V2 de Starlink Mobile, diseñados para ofrecer cobertura celular completa en cualquier punto del territorio nacional: comunidades remotas, zonas montañosas, comarcas indígenas, áreas marítimas, islas y destinos turísticos, sin depender de infraestructura terrestre.
Ciudad de Panamá, Panamá/+Móvil anunció un histórico acuerdo con Starlink para lanzar este año 2026, la primera solución de conectividad satelital móvil del país, “+Más | Starlink”.