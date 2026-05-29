UE desbloqueará enormes recursos para Hungría que habían sido congelados bajo Orbán

Ursula von der Leyen precisó que el desbloqueo está supeditado a la implementación de reformas por parte del nuevo jefe del gobierno húngaro, Peter Magyar.

Bruselas, Bélgica/La presidenta de la Comisión Europea anunció este viernes el desbloqueo de fondos por más de 16.000 millones de euros (unos 18.500 millones de dólares) a Hungría, congelados durante el gobierno de Viktor Orbán.

Ursula von der Leyen precisó que el desbloqueo está supeditado a la implementación de reformas por parte del nuevo jefe del gobierno húngaro, Peter Magyar.

"Su gobierno avanza con rapidez y determinación", celebró la presidenta de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, durante una rueda de prensa en Bruselas, en presencia del nuevo primer ministro húngaro.

La alta funcionaria elogió las reformas emprendidas en beneficio "de Hungría (...) y de la Unión Europea". La victoria de Magyar en las elecciones húngaras de mediados de abril provocó un enorme alivio en Bruselas, obligada a lidiar durante 16 años con el nacionalista Orban, un primer ministro cercano a Vladimir Putin y a Donald Trump que bloqueó diversas iniciativas de apoyo a Ucrania.

Magyar, conservador, fue recibido con los brazos abiertos por los jefes de las instituciones europeas, que celebraron un "nuevo impulso" en Europa. "Sólo han pasado unas semanas, pero ya sentimos un fuerte viento de cambio que sopla por Hungría", señaló Von der Leyen. Quedaba, sin embargo, por aclarar un asunto crucial entre Budapest y Bruselas: los miles de millones de euros destinados a Hungría y congelados por la UE.

Estos fondos habían sido bloqueados en el marco de diferentes procedimientos iniciados contra las políticas de Orbán, relativos especialmente a los derechos de las personas LGTB+ y de los solicitantes de asilo.

Magyar había convertido la recuperación de estos fondos en una prioridad absoluta y calificó el desbloqueo de los 16.000 millones de euros anunciado el viernes de "histórico". "Si cada vez que vengo aquí me dan tanto dinero, corro el riesgo de venir más a menudo", bromeó.

Von der Leyen precisó que el desbloqueo de esos recursos dependía de la adopción de reformas por parte del gobierno de Magyar. "Hemos acordado un marco sólido para garantizar que Hungría aborde los problemas relacionados con la corrupción y el Estado de derecho", apuntó.