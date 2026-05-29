Exabad del Templo Shaolin en China, condenado a 24 años de prisión por malversación

Liu Yingcheng, conocido como Shi Yongxin cuando ejercía como abad, fue destituido de su cargo en julio de 2025 por un comportamiento "extremadamente" inapropiado. Tenía 59 años en ese momento.

Pekín, China/El exdirigente del famoso Templo Shaolin de China fue condenado este viernes a 24 años de prisión por delitos que incluyen malversación y soborno cometidos durante tres décadas, informó un tribunal.

Liu Yingcheng, conocido como Shi Yongxin cuando ejercía como abad, fue destituido de su cargo en julio de 2025 por un comportamiento "extremadamente" inapropiado. Tenía 59 años en ese momento.

Fue investigado y expulsado de la orden monástica por acusaciones de desvío de fondos de proyectos y activos del templo, conocido por ser la cuna del kung fu.

Liu "sacó provecho de sus cargos como abad del Templo Shaolin y de presidente de la Fundación Benéfica Shaolin", señaló en un comunicado el Tribunal Popular Intermedio de Xinxiang, en la provincia de Henan, en el centro del país. Sus delitos fueron "particularmente cuantiosos, las circunstancias de los sobornos especialmente graves (...) y el impacto social enorme", añadió.

Liu asumió el cargo en 1999 y ayudó al templo a crear decenas de empresas durante las décadas siguientes, aunque también fue criticado por comercializar el budismo. Según el tribunal, malversó bienes por más de 131 millones de yuanes (19,4 millones de dólares) entre 2003 y 2025, actuando solo y en complicidad con otras personas.

Además, desvió más de 151 millones de yuanes de fondos de la organización para uso personal entre 2012 y 2022. Desde 2006 también aceptó ilegalmente bienes valorados en más de 11 millones de yuanes relacionados con proyectos de construcción del templo.

Asimismo, entregó más de 5 millones de yuanes en dinero y propiedades a "funcionarios estatales" entre 1995 y 2022 para obtener "beneficios indebidos", según el tribunal. Liu también fue multado con 3,5 millones de yuanes (517.000 dólares). Según el tribunal, dijo que no apelará el veredicto.