Filipinas
15 jun 2026

Un terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa sur de Filipinas
Los seísmos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del Pacífico.