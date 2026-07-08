08 jul 2026
Sube a 21 el número de muertos por deslizamientos de tierra en China
Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo en el verano, cuando algunas regiones enfrentan intensas lluvias mientras otras sufren calores intensos.
05 jul 2026
Supertifón Bavi provoca "grandes daños" en isla estadounidense de Rota
Según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, se pronosticaba que el supertifón Bavi se desplazaría hacia el oeste sobre la zona a primera hora del lunes, con vientos máximos sostenidos de hasta 280 kilómetros.
05 jul 2026
Un supertifón "muy peligroso" se acerca a las islas del Pacífico de Estados Unidos
El supertifón Sinlaku, que azotó la región a mediados de abril, dejó sin electricidad a decenas de miles de habitantes, arrancó árboles de raíz, volcó coches y arrancó los tejados metálicos de los edificios.
02 jul 2026
Mueren nueve monjes tailandeses atropellados por camioneta conducida por un niño
Además, cuatro monjes se encuentran en estado crítico en el mismo hospital y otros diez presentan heridas graves.
28 jun 2026
Japón y Corea del Sur, comprometidos con desnuclearización de península coreana
Los ministros se reunieron luego de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, prometiera fortalecer la capacidad defensiva de su país, incluyendo dotar a su marina de armas nucleares.
27 jun 2026
Muere piloto que chocó su avioneta contra un rascacielos de Pekín
Es la primera confirmación oficial del incidente, después de que la víspera varios internautas publicaran videos en donde se ven restos del aparato al pie de la torre Citic, de 528 metros de altura.
27 jun 2026
Seúl afirma que aviones militares chinos y rusos ingresaron en su zona de defensa aérea
Esta iniciativa permitió "mostrar su determinación y su capacidad para preservar juntos la paz y la estabilidad regionales", subrayó la nota.
26 jun 2026
Japón se prepara para llegada de tormentas tropicales, y lluvias dejan dos muertos en Taiwán
Se prevé que el sistema meteorológico converja con la tormenta tropical Higos, que también gira en el océano Pacífico.
26 jun 2026
Presidente de China ofrece ayuda para la 'reconstrucción' de Venezuela tras sismos
Dos ciudadanos chinos figuran entre las víctimas de los temblores, que mataron al menos a 235 personas según las autoridades venezolanas.
24 jun 2026
Terremoto de magnitud 6,9 extrema el norte de Japón
Imágenes de la televisión pública NHK mostraron el tráfico circulando como de costumbre en la ciudad de Hachinohe, con los semáforos funcionando normalmente.
15 jun 2026
Un terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa sur de Filipinas
Los seísmos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático y a lo largo de la cuenca del Pacífico.
12 jun 2026
China alerta sobre 'tortugas espías' que buscan secretos en sus aguas
Los grupos extranjeros también utilizan planeadores de olas alimentadas con energía solar, boyas con sensores de alta precisión y dispositivos instalados en buques de carga capaces de capturar la "dinámica portuaria" en tiempo real.
12 jun 2026
El sismo en Filipinas deja 46 muertos, los rescatistas desafiaron la lluvia y las réplicas
Aunque continúan las búsquedas de desaparecidos, hay pocas esperanzas de encontrar sobrevivientes, advirtió, o de lo contrario sería un "milagro".
10 jun 2026
Parlamento japonés propone cambios en sucesión imperial ante escasez de hombres
El resto de los posibles sucesores son mujeres o hombres de edad avanzada. Después de Hisahito, el miembro masculino más joven es su padre, el príncipe heredero Akishino, hermano del emperador, quien tiene 60 año
10 jun 2026
Hong Kong imputa a siete personas y dos empresas por incendio que se cobró 168 vidas
Los edificios estaban en proceso de renovación, envueltos en andamios tradicionales de bambú y protegidos por una red plástica que pudo favorecer la propagación del fuego.
09 jun 2026
El Pentágono acusa a Alibaba y BYD de ayudar al ejército de China, protesta de Pekín
La actualización del Pentágono llega meses después de que este difundiera y luego retirara una versión anterior de la lista sin dar explicaciones. La nueva lista es en gran medida similar a la versión publicada brevemente en febrero
08 jun 2026
Más de 30 muertos en Filipinas tras potente terremoto
El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
08 jun 2026
Xi visita Corea del Norte y promete llevar las relaciones a un 'nuevo nivel'
Se trata del primer viaje al extranjero de Xi en 2026. En las últimas semanas, el mandatario chino recibió en Pekín a los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin.
07 jun 2026
Terremoto de magnitud 7,8 impacta cerca del sur de Filipinas y activa alerta de tsunami
La agencia de sismología del país emitió una alerta de tsunami y pidió a las personas que viven en zonas costeras que evacuen lo más pronto posible.