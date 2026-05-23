Al menos 90 muertos por una explosión en una mina de carbón en China

Las autoridades prometieron que habrá una investigación "rigurosa", y que "los responsables serán castigados con severidad, de acuerdo con la ley", según la agencia Xinhua.

Pekín, China/Noventa personas murieron por una explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China, el peor desastre de este tipo en 17 años en el país, tras el que el gobierno ordenó actuar severamente contra las actividades de minería ilegal.

Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu, en la provincia de Shanxi, cuando ocurrió el incidente a las 19H29 (11H29 GMT) del viernes, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.

La mayoría pudieron ser rescatados hasta la superficie, pero al menos 90 perecieron, dijo el mismo medio. Al lugar se desplazaron casi 350 efectivos del personal de emergencias.

Imágenes publicadas por la cadena estatal CCTV muestran a rescatistas en la zona portando cascos y camillas, con varias ambulancias al fondo.

Un total de 123 personas requirieron ingreso en el hospital, cuatro de ellas en estado crítico o grave, según la televisión estatal CCTV.

El minero Wang Yong, herido en el incidente, dijo a CCTV que de repente vio una nube de humo, y que olía a azufre. Varios a su alrededor se ahogaron con el humo, según alcanzó a ver, y luego se desmayó.

"Estuve en el suelo durante una hora aproximadamente, y me desperté yo solo. Grité a la gente que estaba a mi lado, y salimos juntos de la mina", dijo Wang a CCTV.

Este siniestro es el peor desastre minero en China desde 2009, cuando otra explosión mató a 108 trabajadores en la provincia de Heilongjian, en el noreste.

Las autoridades prometieron que habrá una investigación "rigurosa", y que "los responsables serán castigados con severidad, de acuerdo con la ley", según la agencia Xinhua.

Igualmente, el gobierno ordenó a "todas las regiones y autoridades competentes (...) actuar duramente contra las actividades ilegales e ilegítimas" en el sector minero, e investigar y sancionar a los responsables, según Xinhua.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió poco antes movilizar "todos los medios" para atender a los heridos y solicitó investigaciones exhaustivas sobre el incidente, según la agencia estatal de prensa.

Xi destacó que "todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes".

Protocolos de seguridad laxos

Una persona "responsable" de la empresa involucrada en la explosión fue "puesta bajo control de acuerdo con la ley", informó Xinhua.

La prensa estatal señaló que en la mina se habían registrado niveles de monóxido de carbono, un gas tóxico e inodoro, que "superaban los límites".

En un primer reporte se informó de cuatro muertos y decenas de personas atrapadas, algunas de ellas en "estado crítico". Rápidamente el balance mortal aumentó a decenas de muertos.

Este yacimiento se encuentra 500 kilómetros al suroeste de Pekín, en Shanxi. La provincia es una de las más pobres de China, pero también un centro neurálgico de la extracción de carbón.

La seguridad en las minas chinas ha mejorado en las últimas décadas, al igual que la cobertura mediática de los incidentes graves, antes silenciados en muchos casos.

Pero los siniestros siguen siendo frecuentes en un sector donde los protocolos de seguridad suelen ser laxos.

En 2023, 53 personas murieron en un derrumbe en una mina de carbón a cielo abierto en la región septentrional de Mongolia Interior.

A pesar del rápido despliegue de las energías verdes, China es el mayor emisor mundial de CO2 y el mayor consumidor de carbón, recurso que considera una solución fiable frente al suministro intermitente de las renovables.

Solo las minas de carbón emplean a más de 1,5 millones de personas en este país asiático.