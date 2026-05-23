Tienda permanente del IMA en Bingos Nacionales cerrará temporalmente del 27 al 29 de mayo

La entidad explicó que la suspensión de la atención al público aplicará únicamente durante esos días y que las operaciones se retomarán la próxima semana en su horario habitual.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario informó que la tienda permanente ubicada en Bingos Nacionales permanecerá cerrada temporalmente del 27 al 29 de mayo debido al desarrollo del “Mega Bingo TV Mundial”.

La entidad explicó que la suspensión de la atención al público aplicará únicamente durante esos días y que las operaciones se retomarán la próxima semana en su horario habitual.

El IMA pidió disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes que esta medida pueda ocasionar y agradeció la comprensión y colaboración de los usuarios.

La comunicación fue emitida este 23 de mayo de 2026 y está dirigida principalmente a los residentes de la provincia de Panamá que utilizan este punto de venta permanente para la adquisición de productos agropecuarios.

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