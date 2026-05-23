Campus Gorgas apunta a completar su primera etapa en 2028, coincidiendo con el centenario del instituto

Entre las instalaciones previstas destacan laboratorios de bioseguridad nivel PSL-3 , diseñados para el análisis seguro de muestras peligrosas, lo que permitirá fortalecer las investigaciones en áreas como parasitología, virología y epidemiología.

Ciudad de Panamá, Panamá/El nuevo Campus Gorgas, uno de los proyectos científicos y de salud pública más ambiciosos de Panamá, avanza con la meta de completar su primera etapa a finales de 2028, año en que el Instituto Conmemorativo Gorgas celebrará 100 años de labor investigativa al servicio del país y de la región.

Durante una presentación oficial, el director del instituto, Nicanor Obaldía Rodríguez, destacó que el proyecto representa “un anhelo de la salud pública panameña” y marcará un antes y un después en la capacidad científica nacional.

El Campus Gorgas se desarrolla en un terreno de 6.5 hectáreas, adyacente a la Ciudad de la Salud, e incluirá en su primera fase un moderno edificio administrativo y un complejo de investigación científica equipado con laboratorios especializados para el estudio de enfermedades y patógenos de alta peligrosidad.

Entre las instalaciones previstas destacan laboratorios de bioseguridad nivel PSL-3, diseñados para el análisis seguro de muestras peligrosas, lo que permitirá fortalecer las investigaciones en áreas como parasitología, virología y epidemiología.

“El avance actual del proyecto es del 30% y esperamos que la primera etapa esté lista para finales de 2028, coincidiendo con el centenario de la institución”, señaló Obaldía.

El Consejo Gabinete autorizó una partida extraordinaria de B/.4,011,545.00 destinada al pago de la Adenda No. 1 del contrato No. 014-2024 correspondiente al proyecto “Campus Gorgas, fase 1”, como parte del respaldo estatal al fortalecimiento de la investigación científica y la salud pública.

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Un legado científico que cumple un siglo

El Instituto Conmemorativo Gorgas fue fundado en 1928 durante la administración del presidente Belisario Porras y ha sido referente regional en medicina tropical y salud pública.

Obaldía recordó que, tras el traspaso de las instalaciones estadounidenses a Panamá en 1992, el país asumió el compromiso de impulsar la investigación científica nacional. Posteriormente, en 2003, se consolidó la creación del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud como entidad panameña con presupuesto propio.

Desde entonces, el instituto ha liderado investigaciones clave y enfrentado retos sanitarios internacionales, incluyendo la pandemia de COVID-19.

Centro regional de investigación y formación

El nuevo campus no solo ampliará la capacidad investigativa del país, sino también la formación de nuevas generaciones de científicos panameños e internacionales.

La infraestructura incluirá dormitorios, cafeterías y auditorios que permitirán a investigadores permanecer dentro del complejo durante sus procesos de formación y trabajo científico.

Además, el Gorgas mantiene cooperación activa con organismos internacionales, gobiernos y embajadas. Entre ellas sobresale la colaboración con Japón a través de JICA para el desarrollo de técnicas avanzadas de secuenciación genómica.

Actualmente, el instituto cuenta con instalaciones científicas en Metetí, Divisa y David, enfocadas en vigilancia epidemiológica, zoonosis y secuenciación de patógenos.

Según Obaldía, el impacto del nuevo campus será “inmenso” para el desarrollo científico y tecnológico de Panamá, al fortalecer la capacidad nacional para investigar enfermedades emergentes y entrenar especialistas de toda la región latinoamericana.