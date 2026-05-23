Panamá se prepara para recibir el XI Congreso Internacional de la Lengua Española en 2028

El Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, reúne periódicamente a escritores, académicos, docentes y expertos para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del idioma español.

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, y el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, firmaron un convenio de colaboración para la organización del XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), que tendrá como sede la ciudad de Panamá en 2028.

El acuerdo busca fortalecer la cooperación institucional y avanzar en la preparación de este importante encuentro internacional dedicado al idioma español y su proyección cultural y académica.

Durante el acto, la ministra Molinar destacó la relevancia de que Panamá vuelva a albergar este evento, recordando la experiencia de 2013, cuando el país fue sede por primera vez del Congreso Internacional de la Lengua Española.

“Celebrar el XI Congreso Internacional de la Lengua Española en el 2028 es muy grande para Panamá; es la primera vez que se repite. En el 2013 lo realizamos en nuestro país y fue una experiencia maravillosa. Los académicos no podían creerlo, estaban tan emocionados que decían qué hambre de conocimientos hay en Panamá”, expresó la titular de Educación.

Molinar recordó además que en aquella edición participaron más de 1,200 docentes de español, en un encuentro que calificó como “muy bonito” por el intercambio académico y cultural generado.

El convenio establece los compromisos de colaboración que regirán la preparación y celebración del Congreso, en fechas que serán definidas en consenso entre el Instituto Cervantes, el país anfitrión, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Asimismo, se acordó que la Secretaría Académica del Congreso estará a cargo de la Academia Panameña de la Lengua, conforme a los acuerdos aplicables entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española.

Por su parte, García Montero manifestó el compromiso del Instituto Cervantes para trabajar junto a la Academia Panameña de la Lengua en la organización del encuentro.

“Como director me comprometo a poner en marcha durante este año y el que viene, junto a la Academia de Panamá, todo lo que sea posible para hacer un gran encuentro en el 2028”, afirmó.

La firma del convenio se realizó en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá y contó además con la presencia del viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación Internacional, Carlos Guevara Mann; el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, así como académicos e invitados especiales.

El Congreso Internacional de la Lengua Española, organizado por el Instituto Cervantes y la Real Academia Española, reúne periódicamente a escritores, académicos, docentes y expertos para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades del idioma español. Antes de Panamá 2028, el encuentro se ha celebrado en ciudades como Zacatecas, Valladolid, Rosario, Cartagena de Indias, Santiago de Chile, San Juan, Córdoba, Cádiz y Arequipa.