Clima en Panamá: Condiciones mayormente estables con poca nubosidad este sábado

Se estiman niveles significativos de radiación ultravioleta en todo el territorio nacional , con valores ubicados entre las categorías de alto y extremo, y un índice UV previsto entre 7 y 12.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió el pronóstico del tiempo para este sábado 23 de mayo, por lo que se esperan condiciones mayormente estables con poca nubosidad.

El tiempo

Durante la madrugada persistirá actividad lluviosa acompañada de tormentas sobre sectores marítimos del Pacífico centro–oriental, con desplazamiento hacia el golfo de Panamá y el sur de la península de Azuero. En gran parte del resto de la vertiente del Pacífico predominarán condiciones relativamente estables, con poca nubosidad y ambiente mayormente seco.

Con el avance de la mañana y el fortalecimiento del calentamiento diurno, aumentará gradualmente la inestabilidad atmosférica, favoreciendo el desarrollo de aguaceros acompañados de tormentas aisladas durante la tarde. Los principales focos de actividad se concentrarán en sectores fronterizos con Colombia, el sur de Veraguas, el sur de la península de Azuero, la cordillera central en sectores de Coclé, Panamá Metro y las tierras bajas de Chiriquí. En el resto de la vertiente prevalecerán condiciones más estables y sin eventos significativos. Para la noche se espera una disminución notable de la actividad atmosférica, manteniéndose condiciones de tiempo favorables.

En la vertiente del Caribe dominará un ambiente entre parcialmente nublado y variable, especialmente hacia sectores del oriente, aunque con predominio de estabilidad atmosférica. Durante la mañana se prevén intervalos de cielo nublado alternando con periodos parcialmente nublados. A partir del mediodía y durante la tarde aumentará la probabilidad de aguaceros aislados en la comarca Guna Yala, Colón y áreas montañosas de Bocas del Toro. Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con predominio de cielos mayormente despejados en gran parte de la vertiente.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas se proyectan entre 14 °C y 18 °C en zonas altas y montañosas; mientras que en el resto del territorio nacional los valores más bajos oscilarán entre 19 °C y 21 °C.

Para el periodo diurno se estiman temperaturas máximas entre 26 °C y 35 °C, con posibles registros ligeramente superiores en áreas de menor altitud.

Viento

A escala nacional dominará un flujo de vientos provenientes mayormente del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. De manera puntual, durante los episodios de lluvia podrían presentarse ráfagas de viento de mayor intensidad.

Condiciones marítimas

En la vertiente del Pacífico se prevé un estado del mar relativamente estable, con alturas de oleaje cercanas a 1.00 metro, favoreciendo condiciones adecuadas para las actividades marítimas y costeras.

En la vertiente del Caribe, el oleaje podría alcanzar hasta 1.20 metros de altura; sin embargo, se mantendrán condiciones marítimas generalmente favorables a lo largo de la región.

Índices de radiación UV-B

Se estiman niveles significativos de radiación ultravioleta en todo el territorio nacional, con valores ubicados entre las categorías de alto y extremo, y un índice UV previsto entre 7 y 12.

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