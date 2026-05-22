Regresa la ‘Recreovía’ a la Cinta Costera este domingo 24 de mayo

La actividad se desarrollará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., en el tramo comprendido desde el puente elevado de McDonald’s Paitilla hasta el final del tramo marino de Barraza.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció una nueva jornada de "Recreovía" en la Cinta Costera este domingo 24 de mayo, como parte de las actividades recreativas y deportivas dirigidas a la ciudadanía.

La actividad se desarrollará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., en el tramo comprendido desde el puente elevado de McDonald’s Paitilla hasta el final del tramo marino de Barraza.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar en diversas actividades enfocadas en la recreación, el deporte y la convivencia familiar.

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Entre las iniciativas programadas se encuentran una "bicicuela" ubicada en los estacionamientos al lado de las canchas del Miramar, así como el alquiler de bicicletas en el Punto 0, frente a Rali Store.

Además, se realizarán sesiones de aeróbicos y baile fitness en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera 2, a partir de las 8:00 a.m.

La Recreovía busca promover estilos de vida saludables y brindar espacios seguros para que las familias disfruten de actividades al aire libre en la ciudad.