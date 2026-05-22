Iniciarán consultas para definir el presupuesto general del Estado para 2027

Se espera que a finales de julio el proyecto sea remitido a la Asamblea Nacional para su discusión en la comisión de Presupuesto.

El proceso de consultas para la elaboración del Presupuesto General del Estado de Panamá correspondiente a la vigencia fiscal 2027 iniciará el próximo lunes 25 de mayo, con la participación de 96 instituciones gubernamentales, incluidos los Consejos Provinciales, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Estas vistas presupuestarias, que se extenderán hasta el 5 de junio de 2026, forman parte del proceso de formulación del presupuesto nacional y se desarrollan en cumplimiento del artículo 269 de la Constitución Política de la República de Panamá, que establece la obligación de planificar y presentar el presupuesto estatal.

De acuerdo con el director de Presupuesto General del Estado, Aurelio Mejía, durante las jornadas participarán ministros, viceministros y directores de las distintas entidades públicas, quienes deberán sustentar ante el MEF sus necesidades operativas, programas institucionales y proyectos de inversión para el próximo periodo fiscal.

En la primera jornada comparecerán representantes de la Dirección General de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Pasaporte de Panamá, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Tribunal de Cuentas, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, la Autoridad de Aeronáutica Civil y la Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce.

Mejía explicó que el proceso inicia con la preparación de cifras preliminares por parte de cada institución, junto con la identificación de sus principales requerimientos presupuestarios.

Posteriormente, el Mef realiza la evaluación técnica y financiera de cada solicitud para elaborar el anteproyecto de ley del Presupuesto General del Estado.

Una vez concluida esta etapa, el documento será revisado por el despacho superior del ministerio para definir las cifras finales y luego será presentado ante el Consejo de Gabinete para su aprobación.

El funcionario adelantó que se espera que el proyecto sea remitido a la Asamblea Nacional a finales de julio de 2026, donde deberá cumplir su trámite legislativo en tres debates: el primero en la Comisión de Presupuesto y los dos restantes en el pleno legislativo.

Tras su eventual sanción por parte del presidente José Raúl Mulino, la Dirección de Presupuesto incorporará la información al sistema oficial para que el Presupuesto General del Estado 2027 sea publicado en línea a más tardar el 1 de enero de 2027.

En las vistas presupuestarias también participan la viceministra de Economía, el director de Programación de Inversiones, analistas institucionales y jefes de departamento del MEF.