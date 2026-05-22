Consumidores decidirán a través de encuesta si cajas navideñas se venden en supermercados

El director del IMA reiteró además que, en caso de que se apruebe la participación de supermercados, no se contemplan pagos ni incentivos adicionales a los comercios privados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha puesto en marcha una encuesta para definir el futuro del programa de cajas navideñas, específicamente si estas podrían comenzar a venderse también en supermercados o si se mantendrán exclusivamente en las tradicionales naviferias.

La iniciativa surge en medio del análisis de nuevas alternativas de distribución para el programa social, que cada año registra alta demanda en todo el país.

El director del IMA, Nilo Murillo, explicó que serán los consumidores quienes tendrán la última palabra sobre el modelo de venta que se aplicará para la temporada navideña.

“Los consumidores serán los que tomarán la decisión de si se ofrecen estos productos en naviferias o supermercados”, señaló Murillo.

El funcionario reiteró además que, en caso de que se apruebe la participación de supermercados, no se contemplan pagos ni incentivos adicionales a los comercios privados.

“No, para nada… yo no les voy a dar ni un solo cuara”, afirmó, al ser consultado sobre posibles beneficios económicos a los supermercados.

La consulta ciudadana se da en paralelo a discusiones más amplias dentro de la Cadena Agroalimentaria de cerdo y derivados, donde recientemente se evaluó la posibilidad de comercializar las cajas navideñas en cadenas de supermercados del país. En ese espacio participaron representantes del sector agropecuario, comercial y de consumidores, quienes acordaron la creación de una mesa técnica encargada de definir los aspectos legales, fiscales y logísticos de la propuesta.

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De acuerdo con proyecciones del IMA, para este año se contempla la distribución de unas 500 mil piezas de jamón picnic 100% panameño como parte del programa navideño. De ese total, 200 mil podrían ser comercializadas en supermercados ubicados en Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste, mientras que 300 mil continuarían distribuyéndose a través de las tradicionales naviferias.

El director del IMA ha insistido en que el esquema actual de naviferias se mantendrá como parte fundamental del programa social, destacando su alcance masivo en jornadas donde se atienden miles de personas en pocas horas.