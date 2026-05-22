Diario salvadoreño dice que seguirá denunciando 'tropelías' de Bukele pese a presiones

El periódico niega haber defraudado al fisco y asegura que es una represalia por la publicación de un documental que denunció presuntos tratos entre el mandatario y pandilleros para alcanzar el poder en 2019.

Ciudad de Panamá, Panamá/El diario digital salvadoreño El Faro, crítico de la gestión del presidente Nayib Bukele, seguirá denunciando la "corrupción" gubernamental pese a las presiones oficiales, dijo el jefe de redacción del medio, Óscar Martínez, a la AFP.

El Faro, cuyos colaboradores trabajan en el exilio, denunció recientemente que el gobierno de Bukele, con poderes absolutos y amparado en un régimen de excepción, congeló bienes de sus socios por una supuesta deuda de impuestos.

El periódico niega haber defraudado al fisco y asegura que es una represalia por la publicación de un documental que denunció presuntos tratos entre el mandatario y pandilleros para alcanzar el poder en 2019.

"Vamos a publicar más evidencia y revelaciones de tropelías aberrantes del régimen de Bukele", señaló Martínez, quien participa en Panamá en el festival literario Centroamérica Cuenta, que concluye este sábado.

En junio habrá "revelaciones fuertes sobre corrupción, saqueo del Estado, brutalidad y violación de derechos humanos" a unos niveles "que no nos imaginábamos que fuera posible", añadió el escritor, quien presentó en el festival su más reciente libro "Bukele, el rey desnudo".

Bukele goza de amplia popularidad por su ofensiva contra las violentas pandillas, que condujo al arresto de unas 92.000 personas sin orden judicial y redujo drásticamente los homicidios.

El gobernante rechaza haber tenido tratos con la delincuencia.

Recientemente, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que más de 50 comunicadores abandonaron el país en 2025 debido al temor a ser detenidos y por ataques de funcionarios, en la mayor oleada de reporteros exiliados desde el fin de la guerra civil hace tres décadas.

El congelamiento de activos representa "un terrible golpe a las vidas de algunos de los socios del periódico (...). Mientras sigamos investigando y publicando la dictadura salvadoreña no se va a detener y va a intentar atacarnos con lo que pueda", indicó Martínez.

El Faro estrenó recientemente un documental que detalla supuestos "pactos criminales" de Bukele que se rompieron en 2022 para dar paso a la guerra antipandillas.

Esa ofensiva ha motivado acusaciones contra el gobierno sobre crímenes de lesa humanidad por parte de organizaciones internacionales.

"El exilio ha hecho que el periódico sea más caro" porque hay que "lidiar con el reasentamiento de la redacción", y lo que antes implicaba llegar a una casa o a un café para tratar con una fuente, "ahora implica tomar un vuelo y llegar a un país equis para encontrarse en un sitio neutral", comentó Martínez.