Jornadas comunitarias buscan mantener controlado el dengue en la provincia de Coclé

De acuerdo con el Minsa, los distritos de Penonomé, Aguadulce y Natá son los que presentan la mayor cantidad de casos dentro de la provincia, por lo que las jornadas de prevención se han intensificado en estas áreas.

La Pintada, provincia de Coclé/El Ministerio de Salud (Minsa) intensifica las acciones de prevención contra el dengue en la provincia de Coclé, donde las autoridades reportan hasta el momento 27 casos confirmados y una defunción registrada en lo que va del año 2026, cifras que se mantienen relativamente bajas en comparación con otros periodos.

Como parte de la estrategia de control, el Minsa realizó una jornada de sensibilización, docencia comunitaria y limpieza en el distrito de La Pintada, con el apoyo de autoridades locales, enfocada en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

La representante de Promoción de la Salud del Minsa, Oris Iglesias, destacó la importancia de la participación ciudadana en la eliminación de estos focos de reproducción del vector.

“Esa tarea de eliminar los criaderos de mosquitos para el control del dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores”, señaló.

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Durante las inspecciones en comunidades, las autoridades han detectado principalmente acumulación de agua en recipientes sin tapa, condición que favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

“Sí, hemos encontrado algunos recipientes sin tapa, pero la mayoría de las personas están escuchando los consejos que tratamos de transmitirles y están colaborando, evitando tener reservorios de agua”, añadió Iglesias.

De acuerdo con el Minsa, los distritos de Penonomé, Aguadulce y Natá son los que presentan la mayor cantidad de casos dentro de la provincia, por lo que las jornadas de prevención se han intensificado en estas áreas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a eliminar cualquier recipiente que acumule agua, mantener patios limpios y colaborar con las acciones de inspección, con el objetivo de mantener bajos los niveles de dengue en Coclé y evitar un aumento de casos en las próximas semanas.

Con información de Nathali Reyes